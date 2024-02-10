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10 лютого 2024, 11:27

У Києві постраждалі внаслідок ракетної атаки 7 лютого можуть отримати 10 800 гривень допомоги

Допомогу у розмірі 10 800 гривень на особу можуть отримати громадяни, у яких було значно пошкоджено або повністю зруйновано житло або які були травмовані чи мають загиблих членів родини внаслідок ракетної атаки 7 лютого 2024 року у Голосіївському районі міста Києва. Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Допомогу у розмірі 10 800 гривень на особу можуть отримати громадяни, у яких було значно пошкоджено або повністю зруйновано житло або які були травмовані чи мають загиблих членів родини внаслідок ракетної атаки 7 лютого 2024 року у Голосіївському районі міста Києва.
Фото: НБУ

Програма надання екстреної багатоцільової грошової допомоги реалізується французькою гуманітарною організацією Acted за підтримки Мінреінтеграції. Проєкт фінансується Урядом США через Бюро гуманітарної допомоги USAID (BHA).

Acted розпочала реєстрацію постраждалого населення у Києві вже 8 лютого 2024 року. За першу добу було зареєстровано 52 постраждалі родини, які складаються зі 126 людей.

Реєстрація на отримання допомоги

Щоб зареєструватися на отримання вказаної фінансової допомоги, потрібно мати при собі документи усіх членів домогосподарства, включаючи паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків і свідоцтво про народження дитини.

Крім того, обовʼязковою умовою є надання акта про пошкодження житла або фото пошкоджень.

Допомога виплачуватиметься одноразово шляхом нарахування грошового переказу через відділення Ощадбанку, Укрпошти, Приватбанку або переказом на картку для виплат будь-якого банку.

Якщо бажаєте отримати кошти на картку, також потрібно надати реквізити банківської картки для виплат (IBAN).

З питаннями щодо надання грошової допомоги населенню, постраждалому внаслідок ракетної атаки 7 лютого 2024 року у Голосіївському районі міста Києва, ви можете звернутися до районної влади Голосіївського району міста Києва або зв’язатися з Acted одним із таких способів:

  • Зателефонувати до кол-центру гуманітарної організації Acted у будні з 09:00 до 16:00 за номером: (095) 285−29−84.
  • Зв’язатися з організацією Acted через соцмережі X, Instagram чи Facebook.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

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Nasams Here
Nasams Here
10 лютого 2024, 11:40
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А ремонт житла за якою процедурою відбувається?
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TAN72
TAN72
10 лютого 2024, 14:39
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На обои хватит.
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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
10 лютого 2024, 15:12
#
НЕ унижайте людей такой суммой!!!
Посмотрите на свои зарплаты!!!
ПРОСТО ЖУЛЬЕ!!!
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