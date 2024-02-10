Європейська асоціація вільної торгівлі інвестує в Індію $100 мільярдів

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
10 лютого 2024, 12:13

Європейська асоціація вільної торгівлі інвестує в Індію $100 мільярдів

Індія близька до завершення першої у своєму роді торговельної угоди, згідно з якою країни Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ) інвестують до $100 млрд протягом 15 років в обмін на легший торговий доступ до найбільш густонаселеної країни світу. Про це повідомляє Bloomberg.

Індія близька до завершення першої у своєму роді торговельної угоди, згідно з якою країни Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ) інвестують до $100 млрд протягом 15 років в обмін на легший торговий доступ до найбільш густонаселеної країни світу.
Фото: pixabay.com

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

ЄАВТ, до якої входять Швейцарія, Норвегія, Ісландія та Ліхтенштейн, взяла на себе зобов’язання інвестувати в Індію в рамках торгового пакту, переговори про який знаходяться на завершальній стадії.

Деталі

Для країн ЄАВТ угода, яка розроблялася 16 років, дозволить виробникам експортувати оброблені харчові продукти та напої, електричне обладнання та іншу машинобудівну продукцію за зниженими тарифами на потенційний ринок у 1,4 млрд людей. Угода також, ймовірно, принесе користь фармацевтичній галузі та промисловості медичних приладів блоку.

Угода також забезпечить легше переміщення індійських професіоналів до країн ЄАВТ та доступ до ринку для деяких сільськогосподарських продуктів.

Індія хоче, щоб зобов’язання інвестицій на $100 млрд на було юридично обов’язковим. Проте один із європейських чиновників сказав, що сума, ймовірно, буде визначена як ціль, без юридичних механізмів примусу до інвестицій.

Якщо угода буде досягнутою, це стане першим випадком, коли Індія гарантує інвестиційні зобов’язання такого характеру в рамках угоди про вільну торгівлю.

Інвестиції від приватного бізнесу

Інвестиції в Індію з країн ЄАВТ здебільшого будуть надходити від приватного бізнесу і будуть спрямовані на існуючі та нові підприємства. При цьому це дозволить створити в Індії понад 1 мільйон робочих місць.

Швейцарія є найбільшим комерційним партнером Індії серед членів блоку ЄАВТ, до якого входять європейські країни, які не є членами Європейського Союзу. Двостороння торгівля Швейцарії з Індією склала $17,14 млрд у 2022−23 фінансовому році з $18,66 млрд з усією групою країн ЄАВТ.

Індія приваблює інтерес інвесторів з кількох країн, оскільки компанії прагнуть диверсифікувати свої ланцюжки поставок із Китаю та шукають нові ринки для зростання.

Об'єднані Арабські Емірати також розглядають можливість інвестувати в Індію $50 млрд.

Очікування на зростання економіки

Індія очікує, що її економіка зросте приблизно на 7% у фінансовому році, який починається у квітні, і це зробить її однією з найбільш швидкозростаючих великих держав у світі.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+15
norma3
norma3
10 лютого 2024, 12:55
#
Китай, мабудь, дуже нервує.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами