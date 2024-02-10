Європейська асоціація вільної торгівлі інвестує в Індію $100 мільярдів

Індія близька до завершення першої у своєму роді торговельної угоди, згідно з якою країни Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ) інвестують до $100 млрд протягом 15 років в обмін на легший торговий доступ до найбільш густонаселеної країни світу. Про це повідомляє Bloomberg.

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ЄАВТ, до якої входять Швейцарія, Норвегія, Ісландія та Ліхтенштейн, взяла на себе зобов’язання інвестувати в Індію в рамках торгового пакту, переговори про який знаходяться на завершальній стадії.

Деталі

Для країн ЄАВТ угода, яка розроблялася 16 років, дозволить виробникам експортувати оброблені харчові продукти та напої, електричне обладнання та іншу машинобудівну продукцію за зниженими тарифами на потенційний ринок у 1,4 млрд людей. Угода також, ймовірно, принесе користь фармацевтичній галузі та промисловості медичних приладів блоку.

Угода також забезпечить легше переміщення індійських професіоналів до країн ЄАВТ та доступ до ринку для деяких сільськогосподарських продуктів.

Індія хоче, щоб зобов’язання інвестицій на $100 млрд на було юридично обов’язковим. Проте один із європейських чиновників сказав, що сума, ймовірно, буде визначена як ціль, без юридичних механізмів примусу до інвестицій.

Якщо угода буде досягнутою, це стане першим випадком, коли Індія гарантує інвестиційні зобов’язання такого характеру в рамках угоди про вільну торгівлю.

Інвестиції від приватного бізнесу

Інвестиції в Індію з країн ЄАВТ здебільшого будуть надходити від приватного бізнесу і будуть спрямовані на існуючі та нові підприємства. При цьому це дозволить створити в Індії понад 1 мільйон робочих місць.

Швейцарія є найбільшим комерційним партнером Індії серед членів блоку ЄАВТ, до якого входять європейські країни, які не є членами Європейського Союзу. Двостороння торгівля Швейцарії з Індією склала $17,14 млрд у 2022−23 фінансовому році з $18,66 млрд з усією групою країн ЄАВТ.

Індія приваблює інтерес інвесторів з кількох країн, оскільки компанії прагнуть диверсифікувати свої ланцюжки поставок із Китаю та шукають нові ринки для зростання.

Об'єднані Арабські Емірати також розглядають можливість інвестувати в Індію $50 млрд.

Очікування на зростання економіки

Індія очікує, що її економіка зросте приблизно на 7% у фінансовому році, який починається у квітні, і це зробить її однією з найбільш швидкозростаючих великих держав у світі.