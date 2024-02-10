Вартість біткоїна вперше за два роки перевищила $48 000: що нового на крипторинку

Вартість біткоїна вперше за два роки перевищила $48 000

В п’ятницю, 9 лютого, ввечері ціна першої криптовалюти перевищила $48 000 — уперше з березня 2022 року. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

В моменті вартість біткоїна становила $48 152 після чого ціна активу відкотилася назад. Сьогодні, 10 лютого, на момент написання новини біткоїн торгується на рівні близько $47 350. За добу актив подорожчав на 2,57%, за тиждень — на 9,85%.

Щодо інших криптовалют з найбільшою капіталізацією, то всі вони також показали зростання за останні 24 години та 7 днів. Варто зазначити, що ціна Ethereum зросла до $2 500.

BlackRock готова збільшити частку біткоїна у своєму портфелі

Фінансовий гігант BlackRock готовий збільшити частку першої криптовалюти у своєму портфелі. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на головного інвестиційного директора компанії з глобального фіксованого доходу Ріка Рідера.

За його словами, зараз біткоїн становить лише невелику частину від загальних коштів під управлінням фірми. Однак ситуація може змінитися разом зі зміною ставлення суспільства до цього активу, зазначає Рідер.

Представник BlackRock вважає, що з часом люди почнуть сприймати першу криптовалюту «більш спокійно». Це дає шанс біткоїну стати великою частиною системи розподілу активів, підкреслює Рідер.

Він зазначив, що компанія стежить за ситуацією на ринку і готова збільшити кількість біткоїна в інвестиційному портфелі.

«Якщо сприйнятливість галузі зростає, то в нас з’являється більше коштів, які люди можуть використовувати, щоб почуватися комфортніше, володіючи криптовалютою, купуючи її, продаючи та ліквідуючи», — заявив Рідер.

Хакери підробили пошту Blockchain.com для фішингу

Співробітники Національного бюро з розслідування шахрайств Великої Британії (NFIB) повідомили про блокування 43 фейкових доменів, пов’язаних із фішингом.

Серед інших правоохоронці виявили підроблену адресу електронної пошти, яка нібито належить криптовалютній біржі Blockchain.com. З її допомогою зловмисники зв’язувалися з користувачами платформи.

NFIB не уточнило, скільки клієнтів біржі стали жертвами хакерів.

Серед інших заблокованих доменів були зазначеними «actionfraud.info» і «department-fraud.com», що імітують державні портали з відстеження кібершахрайства.

Genesis уклала мирову угоду з владою США

Збанкрутілий криптокредитор Genesis Global Trading досяг угоди з генеральним прокурором суду Нью-Йорка Летицією Джеймс. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на судові документи.

Джерело стверджує, що Genesis врегулювала позов, поданий вищою посадовою особою Нью-Йорка. У ньому стверджувалося, що криптокредитор надав неповну інформацію учасникам програми Gemini Earn, яка проводилася спільно з фірмою Gemini.

Повідомляється, що сторони дійшли мирової угоди. За умовами договору, активи, які могли бути передані владі штату, повернуть колишнім клієнтам Earn та іншим кредиторам Genesis. Попередня угода має бути схвалена суддею у справах про банкрутство.

У документі йдеться про те, що влада Нью-Йорка запропонувала підтримати кредиторів Genesis у процесі погашення згідно з Главою 11. Це сталося після того, як криптокредитор досяг окремої угоди з Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC) на $21 млн.

В угоді підкреслюється зобов’язання оцінювати цифрові активи ближче до поточної ринкової вартості, і більшість кредиторів Genesis підтримали цю ініціативу.

Однак план ліквідації зустрів опір з боку конгломерату Digital Currency Group (DCG). В компанії заявили, що запропонована схема може дати деяким кредиторам «несправедливу перевагу під час процесу, передбаченого Главою 11».

Очікується, що 14 лютого 2024 року Genesis представить план ліквідації судді Шону Лейну. Презентація включатиме в себе отримання схвалення як для врегулювання справи в Нью-Йорку, так і для загальної стратегії ліквідації, стверджує джерело.

Нагадаємо, після краху FTX Genesis подала заяву про нездатність погасити зобов’язання. Призупинення виплат безпосередньо вплинуло на Gemini, одного з найбільших кредиторів платформи.

Після цього були тривалі переговори між Genesis і її материнською компанією Digital Currency Group. Зрештою, у липні 2023 року Gemini подала в суд на DCG, звинувативши її в шахрайстві.