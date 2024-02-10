З початку 2024 року 1 773 агрогосподарств вже отримали 8,6 млрд грн банківських кредитів на розвиток. З них за державною програмою «Доступні кредити 5−7-9» — 633 господарства профінансовано на 2,3 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.
10 лютого 2024, 11:06
З початку року аграрії отримали 8,6 мільярда гривень кредитів на розвиток
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Найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії таких областей:
- Київська — 4,1 млрд грн виділено для 154 підприємств;
- Тернопільська — 598,6 млн грн для 63;
- Дніпропетровська — 459,7 млн грн для 139;
- Чернігівська — 364,1 млн грн — 56;
- Харківська — 359 млн грн — для 90;
- Львівська — 325,6 млн грн — для 102.
За програмою «Доступні кредити 5−7-9» найбільше отримали підприємства трьох областей:
- Харківська — 325,9 млн грн виділено для 40 господарств;
- Вінницька — 252,2 млн грн — для 75;
- Київська — 236,4 млн грн для 58;
- Львівська — 205,8 млн грн — для 54.
Нагадаємо
За програмою «Доступні кредити 5−7-9» аграрії можуть отримати кредит у розмірі до 90 млн грн. Кредитування надається під 5−9% річних, залежно від категорії кредиту та суб'єкта підприємництва.
Джерело: Мінфін
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