З початку року аграрії отримали 8,6 мільярда гривень кредитів на розвиток

З початку 2024 року 1 773 агрогосподарств вже отримали 8,6 млрд грн банківських кредитів на розвиток. З них за державною програмою «Доступні кредити 5−7-9» — 633 господарства профінансовано на 2,3 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.