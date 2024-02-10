НБУ продовжує зменшувати продаж валюти на міжбанку

Національний банк протягом тижня, з 5 по 9 лютого, купив на міжбанківському валютному ринку $0,80 млн і продав $201,20 млн. Чистий продаж валюти становив $200,40 млн проти $223,95 млн минулого тижня. Про це свідчать дані регулятора.