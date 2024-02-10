Національний банк протягом тижня, з 5 по 9 лютого, купив на міжбанківському валютному ринку $0,80 млн і продав $201,20 млн. Чистий продаж валюти становив $200,40 млн проти $223,95 млн минулого тижня. Про це свідчать дані регулятора.
10 лютого 2024, 9:03
НБУ продовжує зменшувати продаж валюти на міжбанку
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Таким чином Нацбанк зменшив чистий продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем на $23,55 млн.
З початку року НБУ на міжбанку:
- купив $17,02 млн;
- продав $2 855,61 млн;
- чистий продаж валюти становив $2 838,59 млн.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4
Скорее всего это единственная причина уменьшения продаж НБУ.