До закриття міжбанку курс долара зріс на 20 копійок у купівлі та у продажу. Євро зросло на 21 копійку у купівлі та у продажу.
9 лютого 2024, 17:25
Курс валют на вечір 9 лютого: долар та євро різко зросли на міжбанку
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Відкриття 9 лютого
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Закриття 9 лютого
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Зміни
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37,54/37,56
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37,74/37,76
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20/20
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40,48/40,49
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40,69/40,70
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21/21
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,60−38,05 грн. Євро купують за 40,55 грн, а продають за 41,30 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,00−38,10, євро — 41,18−41,30 грн.
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Джерело: Мінфін
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