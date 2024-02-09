Курс валют на вечір 9 лютого: долар та євро різко зросли на міжбанку

До закриття міжбанку курс долара зріс на 20 копійок у купівлі та у продажу. Євро зросло на 21 копійку у купівлі та у продажу.

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Валюта Відкриття 9 лютого Закриття 9 лютого Зміни долар 37,54/37,56 37,74/37,76 20/20 євро 40,48/40,49 40,69/40,70 21/21

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,60−38,05 грн. Євро купують за 40,55 грн, а продають за 41,30 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,00−38,10, євро — 41,18−41,30 грн.

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