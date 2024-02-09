Якщо Україна не отримає гроші від США, то в країні можуть підняти податки — Bloomberg

Україна розробляє план, який допоможе їй отримати необхідні кошти та покрити бюджетний дефіцит у випадку, якщо фінансова допомога від США буде заблокована. Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на джерела.

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Цей план включає три ключові елементи: розширення продажу внутрішніх облігацій, підвищення податків та скорочення витрат.

За даними агентства, українські чиновники мають запропонувати цей план МВФ під час триденного візиту його співробітників до Києва наступного тижня.

«Хоча Україна виконує свої зобов'язання, Міністерство фінансів та Національний банк вважають, що існує ризик того, що рада директорів МВФ не схвалить наступну виплату кредиту без фіскального плану, якщо кошти США все ще будуть заблоковані. За програмою МВФ Київ цього року має отримати 5,3 мільярда доларів», — пише Bloomberg.

Агентство пише, що основним джерелом коштів для заміщення американських є розширення внутрішніх державних запозичень. Українські банки мають високий рівень ліквідності, і уряд очікує, що вони продовжать інвестувати кошти у високодохідні державні облігації.

Це може принести щонайменше 5 мільярдів доларів доходів цього року. Уряд також може підвищити податки або скоротити витрати за потреби.