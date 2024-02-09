Курс валют на 9 лютого: міжбанк, обмінники та готівковий ринок

У п'ятницю, 9 лютого, на готівковому ринку курс долара у покупці знизився на 2 копійки, а у продажу не змінився. Євро подорожчало на 5 копійок у купівлі та продажу.

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Валютний ринок

В обмінниках долар у купівлі додав 2 копійки, а у продажу не змінився. Курс євро у покупці зріс на 5 копійок, а у продажу не змінився.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,60−38,05 грн. Євро купують за 40,60 грн, а продають за 41,30 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,00−38,05 грн, євро — 41,15−41,25.

Міжбанк відкрився у діапазоні 37,54−37,56 грн/$. Торги євро проходять на рівні 40,48−40,49 грн/євро.

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