Минулої доби українські захисники ліквідували ще 910 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 393 290 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
9 лютого 2024, 8:46
Втрати ворога за 8 лютого: 910 російських окупантів, 2 танки та 18 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 393290 (+910) осіб,
- танків — 6385 (+2) од,
- бойових броньованих машин — 11921 (+22) од,
- артилерійських систем — 9435 (+24) од,
- РСЗВ — 981 (+1) од,
- засоби ППО — 666 (+0) од,
- літаків — 332 (+0) од,
- гелікоптерів — 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7209 (+18),
- крилаті ракети — 1881 (+1),
- кораблі/катери — 24 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 12551 (+38) од,
- спеціальна техніка — 1509 (+4).
Джерело: Мінфін
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