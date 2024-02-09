Електричний навантажувач Goodsense P серії — передова технологія без компромісів.

Завдяки комплексному підходу до завдання, аналізу умов експлуатації, прогресивних технологій, Goodsense P серії вже сьогодні допоможе нашим клієнтам підвищити ефективність їхнього бізнесу.

Серед його переваг варто зазначити:

— Можливість зарядити батарею до 100% за 30 хвилин, що забезпечує максимальну готовність техніки до роботи та неперевершену продуктивність, оскільки навантажувач може працювати на одному заряді до 8 годин.

— Надійна модульна закрита конструкція літієвої батареї та електричної системи має рівень захисту IP67 і забезпечить безперебійну роботу та продуктивність навантажувача у найважчих умовах навколишнього середовища.

— Чудова продуктивність при низьких та високих температурах — від морозу до -30 ℃ та до спеки +60°С.

А завдяки 300V електричній платформі CATL — ви отримуєте цілих 6 років гарантії, щоб ви могли сконцентруватися на головних завданнях та мали оптимальну енергоефективність при максимальній продуктивності обробки вантажів.

Слідкуйте за оновленнями, щоб першими дізнатися про прибуття Goodsense P серії та придбати іноваційний продукт від групи компаній Logistiс Forklift.