Курс валют на вечір 8 лютого: долар та євро продовжують падати на міжбанку

До закриття міжбанку курс долара знизився на 4 копійки у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 10 копійок у купівлі та продажу.

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Валюта Відкриття 8 лютого Закриття 8 лютого Зміни долар 37,58/37,60 37,54/37,56 4/4 євро 40,51/40,52 40,41/40,42 10/10

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,58−38,05 грн. Євро купують за 40,55 грн, а продають за 41,25 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 41,10−41,25, євро — 37,98−38,05 грн.

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