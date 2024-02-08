До закриття міжбанку курс долара знизився на 4 копійки у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 10 копійок у купівлі та продажу.
8 лютого 2024, 17:32
Курс валют на вечір 8 лютого: долар та євро продовжують падати на міжбанку
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Відкриття 8 лютого
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Закриття 8 лютого
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Зміни
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37,58/37,60
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37,54/37,56
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4/4
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40,51/40,52
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40,41/40,42
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10/10
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,58−38,05 грн. Євро купують за 40,55 грн, а продають за 41,25 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 41,10−41,25, євро — 37,98−38,05 грн.
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Джерело: Мінфін
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