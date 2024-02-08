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8 лютого 2024, 16:07

«Антикорупційний блокпост» просить АМКУ заблокувати угоду щодо Brocard

Громадська організація «Антикорупційний блокпост» звернулася до Антимонопольного комітету України з проханням не дозволяти погодження зміни власника компанії «Брокард-Україна». Про це пише «Апостроф» із посиланням на звернення активістів до АМКУ.

Громадська організація «Антикорупційний блокпост» звернулася до Антимонопольного комітету України з проханням не дозволяти погодження зміни власника компанії «Брокард-Україна».

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У червні 2022 року Антимонопольний комітет видав розʼяснення, що не давав погодження французькому холдингу Philippe Benacin на придбання частки статутного капіталу компанії Indenon Holdings Limited (Кіпр). Ця компанія, згідно з реєстром юридичних осіб, є власником 100% акцій ТОВ «Брокард-Україна». АМКУ не погодив купівлі, бо на той час розгляд таких справ було відкладено.

«Після цього Бенасен нібито тричі збирав і подавав документи на отримання дозволу купівлі „Брокарду“. Останні заяви надійшли 18 грудня 2023 року від Philippe Benacin Holding і ТОВ „Алькор и Ко“. Проте варто зазначити, що 3 березня 2022 року Кабінетом Міністрів України було ухвалено постанову № 187 „Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв'язку з воєнною агресією Російської Федерації“, яка забороняє переоформлення активів росіян. Таким чином, угода щодо „Брокард“ була незаконною», — пише «Апостроф».

У листі, який громадська організація надала виданню, активісти просять АМКУ не допустити погодження зміни власності компанії «Брокард» і не допустити отримання громадянином Франції Філіпом Бенасеном (кінцевий бенефіціар Philippe Benacin Holding) дозволу на купівлю «Брокард».

Також «Антикорупційний блокпост» просить відмовити Бенасену в придбанні часток компанії «Брокард», «враховуючи, що нею володіють росіяни» і це заборонено постановою Кабінету Міністрів України № 187 від 3 березня 2022 року.

Джерело: Мінфін
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