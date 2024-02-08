Тенденція на поступове підвищення заробітної плати, яка сформувалася у 2023 році, продовжується. У січні середня заробітна плата зросла на 3% і склала 19 500 грн. Про це свідчать результати дослідження Work.ua.
8 лютого 2024, 17:01
Ринок праці в Україні: Як змінилася заробітна плата та хто отримує найбільше
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Області-лідери за зростанням зарплат
- Київська область (+150 грн до 21 000 грн);
- Львівська (+230 грн до 19 230 грн);
- Одеська (+500 грн до 18 500 грн);
- Дніпропетровська (+500 грн до 18 500 грн).
У січні збільшилися зарплати й у працівників деяких категорій:
- «Страхування» — 22 000 грн, +10% до грудня;
- «Охорона, безпека» — 17 500 грн, +6%;
- «Сільське господарство, агробізнес» — 21 000, +5%;
- «Нерухомість» — 36 500, +4%;
- «Роздрібна торгівля» — 16 000, +3%.
Хто отримує найбільше
У рейтингу посад із найвищими зарплатами (крім керівників та сфери ІТ) посади фахівців для Сил оборони України: пілот дрона, стрілець, гранатометник, мінометник (понад 70 000 грн).
Серед цивільних професій (крім керівників та сфери ІТ) найбільші зарплати в грудні мали:
- 47 500 грн — медіабаєр;
- 45 000 грн — водій-міжнародник;
- 42 500 грн — кераміст;
- 40 000 грн — рихтувальник;
- 37 500 грн — ендодонтист, менеджер по роботі з супермаркетами, рієлтор;
- 36 250 грн — зубний технік.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3
А эта «галиматья» основана на заявка работодателей и в большинстве случаев откровенная ложь!
Показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» враховується для обчислення пенсії
https://www.pfu.gov.ua/2158510-pokaznyk-serednoyi-zarobitnoyi-platy-za-2023-rik/