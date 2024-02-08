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8 лютого 2024, 17:01

Ринок праці в Україні: Як змінилася заробітна плата та хто отримує найбільше

Тенденція на поступове підвищення заробітної плати, яка сформувалася у 2023 році, продовжується. У січні середня заробітна плата зросла на 3% і склала 19 500 грн. Про це свідчать результати дослідження Work.ua.

Тенденція на поступове підвищення заробітної плати, яка сформувалася у 2023 році, продовжується.
Фото:depositphotos

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Області-лідери за зростанням зарплат

  • Київська область (+150 грн до 21 000 грн);
  • Львівська (+230 грн до 19 230 грн);
  • Одеська (+500 грн до 18 500 грн);
  • Дніпропетровська (+500 грн до 18 500 грн).

У січні збільшилися зарплати й у працівників деяких категорій:

  • «Страхування» — 22 000 грн, +10% до грудня;
  • «Охорона, безпека» — 17 500 грн, +6%;
  • «Сільське господарство, агробізнес» — 21 000, +5%;
  • «Нерухомість» — 36 500, +4%;
  • «Роздрібна торгівля» — 16 000, +3%.

Хто отримує найбільше

У рейтингу посад із найвищими зарплатами (крім керівників та сфери ІТ) посади фахівців для Сил оборони України: пілот дрона, стрілець, гранатометник, мінометник (понад 70 000 грн).

Серед цивільних професій (крім керівників та сфери ІТ) найбільші зарплати в грудні мали:

  • 47 500 грн — медіабаєр;
  • 45 000 грн — водій-міжнародник;
  • 42 500 грн — кераміст;
  • 40 000 грн — рихтувальник;
  • 37 500 грн — ендодонтист, менеджер по роботі з супермаркетами, рієлтор;
  • 36 250 грн — зубний технік.
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
8 лютого 2024, 17:14
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Все это вранье!!! Читайте данные от пенсионного фонда и «Госстат»
А эта «галиматья» основана на заявка работодателей и в большинстве случаев откровенная ложь!
Показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» враховується для обчислення пенсії


https://www.pfu.gov.ua/2158510-pokaznyk-serednoyi-zarobitnoyi-platy-za-2023-rik/
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ABenko
ABenko
8 лютого 2024, 17:18
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Більшість платить в конвертах, тож дані пенсійного фонду та Укрстату- занижені
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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
8 лютого 2024, 17:32
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Надо понимать с какой целью преподается такая информация и какой смысл «горлопанить» о повышении зарплат.
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