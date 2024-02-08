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8 лютого 2024, 15:50

Honda заявила про зворотний викуп акцій на понад $300 мільйонів

Японський автовиробник Honda Motor заявив про початок зворотного викупу акцій на $336 мільйонів після публікації фінансових результатів. Про це повідомляє Reuters.

Японський автовиробник Honda Motor заявив про початок зворотного викупу акцій на $336 мільйонів після публікації фінансових результатів.

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Зворотній викуп

Зворотний викуп акцій — це коли компанія викуповує власні акції, щоб зменшити кількість акцій, доступних на фондовому ринку.

За третій квартал у жовтні-грудні операційний прибуток Honda Motor зріс на 35% до 379,8 мільярда єна ($2,5 млрд).

За даними аналітиків LSEG, автовиробник підвищив свій прогноз операційного прибутку за весь рік на 4,2% до 1,25 трлн єна ($8,4 млрд) проти попередньої оцінки в 1,2 трлн єна і середнього прогнозу аналітиків у 1,271 трлн єна.

Зазначається, що минулого місяця компанія Honda заявила, що її глобальні продажі зросли на 5,6% до майже 4 мільйонів автомобілів у 2023 році, завдяки стрибку продажів у Сполучених Штатах на 33%, що стало першим зростанням продажів на найбільшому ринку за вісім років.

Джерело: Мінфін
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