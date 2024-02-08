Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) додала до списку ненадійних інвестиційних проєктів онлайн-брокерів ще 11 кейсів. Про це йдеться у повідомленні регулятора.
8 лютого 2024, 15:11
НКЦПФР розширила список сумнівних інвестиційних проєктів
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Список ненадійних інвестпроєктів
- FinUp
- Finiex Capital
- BOEING FINANCIAL MANAGEMENT LIMITED
- CRYPTO VISION LIMITED
- MCKENZIE FREY CAPITAL PARTNERS
- BITFXMAKESTRADE
- M.B.F. MANAGEMENT LIMITED
- TONPEX
- WISEFEX INVEST
- Crypto Earnes Trade
- CAPITALTRUSTLIMITED.NET
Повний перелік проєктів наведений на офіційній веб-сторінці Комісії в розділі «Захист прав інвесторів».
«Нагадуємо потенційним інвесторам про значні ризики пов’язані з інвестування через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється», — йдеться в повідомленні НКЦПФР.
Джерело: Мінфін
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