Крипторинок у січні: консолідація, спотові BTC ETF і динаміка DeFi сектору (інфографіка)

У січні крипторинок продемонстрував стабільність з незначним зростанням ринкової капіталізації на 0,4%, що вказує на період консолідації. Ключовим фактором, що вплинув на цей тренд, став запуск спотових BTC ETF. Про це йдеться у звіті Binance Research.

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Незважаючи на початкову негативну реакцію ринку, загальний позитивний настрій підтримується завдяки сильним сукупним надходженням та зниженню щоденних відтоків Grayscale.

Десятка найкращих монет продемонструвала змішані результати у січні, відображаючи фазу консолідації ринку. Половина лідируючих монет закрила місяць з позитивними прибутками, тоді як інші зазнали зниження.

BTC, на тлі запуску довгоочікуваних спотових BTC ETF, залишався в центрі уваги. Однак, ця значуща подія не призвела до великих цінових рухів, оскільки загальний настрій на ринку залишався консервативним.

TRX закрив січень з приростом 4,0%, тоді як LINK слідував невдовзі зі збільшенням на 3,5%.

ETH та BTC залишалися відносно стабільними, закінчивши місяць з прибутками 2,7% та 1,6% відповідно.

SOL та BNB продемонстрували помітну стійкість. Зокрема, Solana показала свою здатність швидко відновлюватися після ринкових корекцій, закінчивши місяць з незначним спадом на 0,1%. Такі результати дають підстави припускати, що Solana може продовжувати привертати увагу на ринку, особливо з очікуваними подіями аірдропу в її екосистемі.

BNB, з невеликим зниженням на 1,6%, також привернув увагу. Його привабливість була посилена якісними подіями Launchpool, які сприяли підтримці сталого попиту на BNB.

AVAX, DOGE, ADA та XRP опинилися на нижньому кінці виконання. AVAX зазнав зниження менше ніж на 10%, тоді як DOGE, ADA та XRP зазнали більших спадів на 10,9%, 13,5% та 17,1% відповідно.

Початковий успіх спотових BTC ETF з надходженнями у $1,4 млрд підкреслює зростаючу інституційну впевненість у криптовалютах, незважаючи на відтік коштів з GBTC Grayscale. Важливо відзначити, що цей приплив коштів відбувається в умовах, коли більшість ETF мають тенденцію зменшувати комісії, в той час як GBTC має відносно високу комісію 1,5%.

Платформа dYdX Chain, яка з моменту запуску в листопаді минулого року продемонструвала значне зростання, вважається однією з найбільш обговорюваних новинок на ринку. Здатність dYdX перевершити 24-годинний обсяг Uniswap v3 у двох окремих випадках у січні є значним досягненням, що свідчить про потенціал інновацій у децентралізованому фінансуванні.

Також Jupiter, провідний агрегатор Solana DEX, отримав визнання за відносно високі обсяги, іноді перевищуючи показники Uniswap v3.

Загальна заблокована вартість (TVL) в DeFi у січні зросла на 4,1%, при цьому Manta, Solana, Ethereum та Arbitrum показали помітні збільшення. Ріст TVL у Manta на 67,6% в місяць можна пояснити успішною кампанією стимулювання «Нова парадигма», яка спричинила значні надходження в мережу. Протоколи кредитування є найбільшим сектором на Manta, забезпечуючи майже 90% її TVL.

Вражаючий стрибок у місячному обсязі торгівлі ботами у Telegram, який досягнув майже $1,7 млрд, заслуговує на увагу, особливо з урахуванням домінуючої ролі BONKbot, чим підкреслює зростаючу роль автоматизованих торговельних систем і розширення доступності криптоторгівлі.

Концентроване використання Geth привернуло увагу до різноманітності клієнтів виконання Ethereum. Незважаючи на незначне зменшення частки ринку Geth з високих 84% до 78%, він залишається клієнтом супер більшості. Це домінування викликало занепокоєння щодо потенційних ризиків централізації, що призвело до поштовху до використання ширшої комбінації клієнтів.

Підсумовуючи, січень 2024 року для крипторинку був періодом стабільності, підкріпленим стратегічними інноваціями та зростанням. Важливо слідкувати за майбутніми тенденціями, щоб повною мірою оцінити потенціал і виклики, що стоять перед криптоіндустрією.