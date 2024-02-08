Колишній партнер російського олігарха Алішера Усманова бізнесмен Василь Анісімов став сьомим мільярдером, який відмовився від громадянства росії після початку війни в Україні. Про це пише Forbes.
Бізнесмен Анісімов відмовився від громадянства рф. Це вже сьомий мільярдер від початку повномасштабної війни
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Що відомо
Згідно з документами, Анісімов здійснив цей крок ще у вересні 2022 року, проте досі це залишалося невідомим.
Наразі у підприємця, який проживає у Швейцарії, залишаються громадянства Домініки та Хорватії. Перше громадянство він отримав ще в середині 1990-х за $60 000. Хорватський паспорт Анісімов придбав у жовтні 2003 року, інвестуючи в нерухомість країни загальною вартістю $11 млн. Ці кошти були спрямовані зокрема на будівництво спортивної бази на острові Корчула у Хорватії, де до початку війни в Україні тренувалися російські гімнастки.
Анісімов стверджує, що вже не володіє жодними активами в росії та передав свою колишню компанію Coalco, разом із «Великим Домодєдовим», під управління менеджерів. Проте він продовжує відвідувати країну, отримуючи бізнес-візу на запрошення від компанії «Велике Домодєдово».
За оцінкою журналу Forbes, статки Анісімова становлять $1,6 млрд. В основному це кошти, одержані від продажу його частки в Михайлівському ГЗК Усманову та інших активів.
Крім того, бізнесмен має інтереси в Казахстані та Африці. У 2022 році він також почав інвестувати у нерухомість в Об'єднаних Арабських Еміратах.
Нагадаємо
До цього від російського громадянства відмовилася:
- засновник та основний власник холдингу Freedom Тимур Турлов (статок $2,4 млрд),
- засновник інвестиційної компанії «Тройка Диалог» Рубен Варданян ($1,3 млрд),
- засновник інвестиційної компанії DST Global Юрій Мільнер ($7,3 млрд),
- засновник Revolut Микола Сторонський ($7,1 млрд),
- засновник енергетичної компанії «Ареті» Ігор Макаров ($2,2 млрд) засновник Tinkoff Group Олег Тіньков ($0,86 млрд, оцінка зроблена після продажу Тінькофф Банку).
Коментарі - 4
Гражданство рф это как выжженное клеймо — на всю жизнь!