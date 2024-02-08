Бізнесмен Анісімов відмовився від громадянства рф. Це вже сьомий мільярдер від початку повномасштабної війни

Колишній партнер російського олігарха Алішера Усманова бізнесмен Василь Анісімов став сьомим мільярдером, який відмовився від громадянства росії після початку війни в Україні. Про це пише Forbes.

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Що відомо

Згідно з документами, Анісімов здійснив цей крок ще у вересні 2022 року, проте досі це залишалося невідомим.

Наразі у підприємця, який проживає у Швейцарії, залишаються громадянства Домініки та Хорватії. Перше громадянство він отримав ще в середині 1990-х за $60 000. Хорватський паспорт Анісімов придбав у жовтні 2003 року, інвестуючи в нерухомість країни загальною вартістю $11 млн. Ці кошти були спрямовані зокрема на будівництво спортивної бази на острові Корчула у Хорватії, де до початку війни в Україні тренувалися російські гімнастки.

Анісімов стверджує, що вже не володіє жодними активами в росії та передав свою колишню компанію Coalco, разом із «Великим Домодєдовим», під управління менеджерів. Проте він продовжує відвідувати країну, отримуючи бізнес-візу на запрошення від компанії «Велике Домодєдово».

За оцінкою журналу Forbes, статки Анісімова становлять $1,6 млрд. В основному це кошти, одержані від продажу його частки в Михайлівському ГЗК Усманову та інших активів.

Крім того, бізнесмен має інтереси в Казахстані та Африці. У 2022 році він також почав інвестувати у нерухомість в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Нагадаємо

До цього від російського громадянства відмовилася: