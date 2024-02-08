Німеччина розглядає можливість націоналізації дочки «Роснєфті»

Після повномасштабного вторгнення рф в Україну німецька дочка російської компанії «Роснєфть» — Rosneft Deutschland — перебувала в довіреному управлінні під федеральним контролем. Незабаром її можуть повністю націоналізувати. Про це повідомляють місцеві ЗМІ, передає WELT.

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Російську компанію офіційно включили до відповідного слухання в понеділок. Слухання передує експропріації та є частиною офіційної процедури, яку вимагає федеральний уряд. Проте рішення щодо націоналізації Rosneft Deutschland ще не прийнято.

Російська державна компанія «Роснєфть» володіє більшістю акцій бранденбурзького нафтопереробного заводу PCK у Шведті. Приблизно 54% зараз перебувають під контролем федеральної держави — у так званому довірчому управлінні.

Метою було зберегти станцію, яка десятиліттями працювала на російській нафті і була дуже важливою для північного сходу.

Закінчення терміну довірчого адміністрування

Термін довірчого адміністрування закінчується 10 березня, але його можна продовжити. Згідно з інформацією dpa, головною метою федерального уряду залишається забезпечення надійності поставок і забезпечення надійної та довгострокової безпеки бізнес-операцій «Роснєфті» в Німеччині.

Що стосується закінчення терміну довірчого управління, було сказано, що без подальших урядових заходів Rosneft Deutschland більше не зможе виконувати свій мандат на постачання заводу PCK.