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8 лютого 2024, 13:44

Disney придбає частку в розробнику Fortnite за $1,5 млрд

The Walt Disney Company інвестує $1,5 млрд в Epic Games, розробника гри Fortnite та ігрового двигуна Unreal Engine. Заява про це опублікована на сайті компанії.

The Walt Disney Company інвестує $1,5 млрд в Epic Games, розробника гри Fortnite та ігрового двигуна Unreal Engine.
Фото: depositphotos

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Що відомо

«Disney інвестує $1,5 млрд у придбання частки в Epic Games у рамках багаторічного проєкту. Угода підлягає стандартним умовам закриття, включаючи схвалення органів, що регулюють», — зазначено в релізі. Розмір частки там не уточнюється.

Відповідно до заяви, в рамках співпраці компанії працюватимуть над створенням власного «ігрового та розважального всесвіту».

«Новий всесвіт запропонує користувачам безліч можливостей грати, дивитися відео, робити покупки та взаємодіяти з контентом, персонажами та історіями Disney, Pixar, Marvel, „Зоряних воєн“, „Аватара“ та інших (франшиз)», — повідомили в компанії.

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Нова платформа працюватиме на основі Unreal Engine. У заяві на сайті Epic Games зазначається, що створення «відкритого, постійного та соціального всесвіту» дозволить «втілити в життя історії та враження Disney через взаємодію Fortnite та її більш ніж 100 млн активних гравців».

Співпраця з Epic Games стане «найзначнішим виходом Disney в ігровий світ і відкриє значні можливості для зростання та розширення», заявив генеральний директор компанії Боб Айгер. «Ми з нетерпінням чекаємо, коли фанати зможуть по-новому взаємодіяти з їхніми улюбленими історіями та світами Disney», — зазначив топменеджер.

Глава та засновник Epic Тім Суї не нагадав, що Disney стала однією з перших компаній, «що повірили в потенціал об'єднання своїх світів з нашими у Fortnite», і вже сьогодні активно використовує Unreal Engine. «Тепер ми працюємо над чимось абсолютно новим, щоб створити стійку, відкриту та сумісну екосистему, яка об'єднає спільноти Disney та Fortnite», — зазначив Суіні.

Як пише The Verge, це дійсно далеко не перша співпраця між Disney та Epic Games: у Fortnite можна грати за безліч персонажів із «Зоряних воєн», Marvel та інших диснеївських франшиз, а в 2020 році в грі був цілий сезон, присвячений героям та історіям Marvel.

Новий проєкт двох компаній, зазначає видання, схожий на нещодавню колаборацію Epic із Lego. У квітні 2022 року Epic Games залучила $2 млрд від Sony та холдингу Kirkbi, який володіє Lego. У результаті в Fortnite з'явився режим із персонажами Lego та новими ігровими механіками.

Джерело: Мінфін
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