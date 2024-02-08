The Walt Disney Company інвестує $1,5 млрд в Epic Games, розробника гри Fortnite та ігрового двигуна Unreal Engine. Заява про це опублікована на сайті компанії.
Disney придбає частку в розробнику Fortnite за $1,5 млрд
►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Що відомо
«Disney інвестує $1,5 млрд у придбання частки в Epic Games у рамках багаторічного проєкту. Угода підлягає стандартним умовам закриття, включаючи схвалення органів, що регулюють», — зазначено в релізі. Розмір частки там не уточнюється.
Відповідно до заяви, в рамках співпраці компанії працюватимуть над створенням власного «ігрового та розважального всесвіту».
«Новий всесвіт запропонує користувачам безліч можливостей грати, дивитися відео, робити покупки та взаємодіяти з контентом, персонажами та історіями Disney, Pixar, Marvel, „Зоряних воєн“, „Аватара“ та інших (франшиз)», — повідомили в компанії.
Читайте також: Walt Disney звільнить 7000 працівників у рамках плану скорочення витрат
Нова платформа працюватиме на основі Unreal Engine. У заяві на сайті Epic Games зазначається, що створення «відкритого, постійного та соціального всесвіту» дозволить «втілити в життя історії та враження Disney через взаємодію Fortnite та її більш ніж 100 млн активних гравців».
Глава та засновник Epic Тім Суї не нагадав, що Disney стала однією з перших компаній, «що повірили в потенціал об'єднання своїх світів з нашими у Fortnite», і вже сьогодні активно використовує Unreal Engine. «Тепер ми працюємо над чимось абсолютно новим, щоб створити стійку, відкриту та сумісну екосистему, яка об'єднає спільноти Disney та Fortnite», — зазначив Суіні.
Як пише The Verge, це дійсно далеко не перша співпраця між Disney та Epic Games: у Fortnite можна грати за безліч персонажів із «Зоряних воєн», Marvel та інших диснеївських франшиз, а в 2020 році в грі був цілий сезон, присвячений героям та історіям Marvel.
Новий проєкт двох компаній, зазначає видання, схожий на нещодавню колаборацію Epic із Lego. У квітні 2022 року Epic Games залучила $2 млрд від Sony та холдингу Kirkbi, який володіє Lego. У результаті в Fortnite з'явився режим із персонажами Lego та новими ігровими механіками.
Коментарі