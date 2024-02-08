Disney придбає частку в розробнику Fortnite за $1,5 млрд

The Walt Disney Company інвестує $1,5 млрд в Epic Games, розробника гри Fortnite та ігрового двигуна Unreal Engine. Заява про це опублікована на сайті компанії.

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Що відомо

«Disney інвестує $1,5 млрд у придбання частки в Epic Games у рамках багаторічного проєкту. Угода підлягає стандартним умовам закриття, включаючи схвалення органів, що регулюють», — зазначено в релізі. Розмір частки там не уточнюється.

Відповідно до заяви, в рамках співпраці компанії працюватимуть над створенням власного «ігрового та розважального всесвіту».

«Новий всесвіт запропонує користувачам безліч можливостей грати, дивитися відео, робити покупки та взаємодіяти з контентом, персонажами та історіями Disney, Pixar, Marvel, „Зоряних воєн“, „Аватара“ та інших (франшиз)», — повідомили в компанії.

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