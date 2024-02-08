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8 лютого 2024, 13:20

DuPont збільшила масштаби повернення капіталу інвесторам

Цього тижня американська хімічна компанія DuPont оголосила про ще одну програму зворотного викупу своїх цінних паперів, обсяг якої становить $1 мільярд. Окрім того, фірма збільшила розмір дивідендних виплат за квартал на 6%. Перед цим вона представила квартальний звіт, повідомивши про прибуток, що перевищив прогнози. У результаті вартість цінних паперів компанії додала 7,2%, про що інформують аналітики LBLV.

DuPont заявила, що 2024-го чекає на ринку матеріалів для електроніки широкого відновлення. Компанія розраховує на стабілізацію попиту в сегменті пов'язаних із напівпровідниками та електронікою технологій. Раніше на її бізнес у цій галузі негативно впливали скорочення запасів та невисокий попит у найважливіших регіонах, на кшталт КНР та Британії. Такі тенденції негативно позначилися на більшості хімічних компаній.

DuPont очікує відновлення бізнесу протягом найближчих місяців

Фіндиректор компанії зазначив, що з Китаєм, який є для неї ключовим сегментом, досі пов'язана невизначеність. За його словами, ринок цієї країни не простий, але протягом 2024 року на ньому очікується відновлення попиту. Також фінансовий директор компанії заявив, що її проблеми в IV кварталі виявилися дещо сильнішими за очікувані. Він розраховує на зникнення негативних тенденцій у другій половині 2024-го, коли фірма повідомить про продаж і прибуток за рік.

Експерти lblv.com зазначають, що зараз бізнес у сегментах напівпровідників та міжмережевих з'єднань досяг нижньої точки тривалого циклу. У зв'язку з цим інвестори можуть очікувати, що найгірший період закінчиться у середині поточного року.

За підсумками IV кварталу, що завершився разом із груднем, фірма отримала $0,87 скоригованого прибутку на одиничний цінний папір. Цей результат перевершує аналітичні прогнози, в яких йшлося про $0,85. Успіх обумовлений скороченням витрат. Фірма очікує, що її продажі за рік становитимуть $11,9−12,3 мільярда. Прогноз експертів говорить про середній показник, що дорівнює $12,3 мільярда.

Олександр Дубінський, фінансовий аналітик LBLV

Джерело: Мінфін
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