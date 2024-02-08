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8 лютого 2024, 12:21

Банк у США став жертвою криптозлочинців на $47 млн

Прокуратура штату Канзас, США, звинуватила колишнього директора американського банку Heartland Tri-State Bank, Шана Хейса, у незаконному використанні банківських коштів на купівлю криптовалюти, повідомляє Bloomberg з посиланням на документи суду.

Прокуратура штату Канзас, США, звинуватила колишнього директора американського банку Heartland Tri-State Bank, Шана Хейса, у незаконному використанні банківських коштів на купівлю криптовалюти, повідомляє Bloomberg з посиланням на документи суду.►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо відомоЗгідно з поданою інформацією, Хейс використав кошти банку, а також привласнив кошти місцевій церкві та інвестиційному клубу для купівлі криптовалюти для особистих потреб.
Фото:depositphotos

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Згідно з поданою інформацією, Хейс використав кошти банку, а також привласнив кошти місцевій церкві та інвестиційному клубу для купівлі криптовалюти для особистих потреб.

За даними правоохоронних органів, користуючись службовим становищем, Хейс здійснив понад десять переказів з рахунків банку з травня по липень 2023 року, що призвело до розтрати банківських коштів, фінансового колапсу банку та закриття установи. Імовірно, було вкрадено $47,1 млн.

Нагадаємо

Загалом внаслідок шахрайства та зламів криптоіндустрія у 2023 році зазнала збитків у розмірі $1,8 млрд, йдеться у звіті аналітичної платформи Immunefi.

Найбільшим шахрайством у США, пов'язаним із криптовалютами, на цей момент є справа збанкрутілої в липні 2022 року криптовалютної біржі FTX. Колишнього керівника FTX Сема Бенкмана-Фріда звинувачують у обмані клієнтів, інвесторів та кредиторів на суму понад $8 млрд. Якщо його визнають винним, за сукупністю звинувачень йому загрожує понад 100 років ув'язнення.

Джерело: Мінфін
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