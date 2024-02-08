Ціна біткоїна зросла до $44 500 та розробники Ethereum активували хардфорк Dencun: що нового на ринку

Ціна біткоїна піднялася вище $44 500

У ніч з 7 на 8 лютого курс першої криптовалюти перетнув позначку в $44 678. Пізніше курс біткоїна трохи відкотився назад. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

На момент написання новини біткоїн торгується на рівні $44 500. На тлі зростання курсу біткоїна показник домінування активу зріс до 52%.

Що з іншими криптовалютами

За добу зростання показали майже всі криптовалюти з найбільшою капіталізацією. Найбільше зростання у Cardano — 8,47%.

Регулятор Узбекистану звернеться до суду для стягнення штрафу з Binance — ЗМІ

Національне агентство перспективних проектів (НАПП) Узбекистану має намір звернутися до суду для стягнення штрафу з криптобіржі Binance. Про це повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на власне джерело у відомстві.

Згідно з наданою інформацією, у січні 2024 року НАПП, яке є регулятором сфери обігу криптоактивів у країні, оштрафувало криптобіржу Binance на 102 млн сумів (близько $8 300) за роботу без ліцензії. Тепер відомство збирається подати до суду на Binance для стягнення штрафу.

«Як ми й очікували, вони відмовилися платити. Тому дотримуючись законодавства Республіки Узбекистан, ми надішлемо відповідний позов до суду», — сказав перший заступник директора НАПП В’ячеслав Пак.

За його словами, НАПП домагатиметься від Binance дотримання законодавства Узбекистану. Усі рішення суду будуть направлені в юрисдикцію, де зареєстрована криптобіржа, стверджує джерело.

Повідомляється, що в серпні 2022 року регулятор Узбекистану заблокував доступ до восьми торгових платформ, серед яких Binance, Kraken, FTX. Згідно з чинним законодавством, продаж цифрових активів у країні може здійснюватися тільки через спеціалізовані криптобіржі, які ліцензує НАПП.

Ще однією вимогою відомства є розміщення електронних систем біржових торгів криптовалютою на серверах всередині країни. З 1 січня 2023 року фізичні та юридичні особи в Узбекистані можуть здійснювати операції з купівлі, продажу та обміну цифрових активів виключно через національних провайдерів послуг.

Розробники Ethereum активували хардфорк Dencun у тестнеті Holesky та Sepolia

Команда Ethereum успішно реалізувала оновлення Dencun (Deneb-Cancun) у тестовій мережі Holesky.

«Holesky без проблем оновився до Deneb. Перші кілька блоків готові. Поки що все добре!» — написав провідний розробник Теренс Цао.

Однією з головних складових оновлення є EIP-4844. Воно включає опцію Proto-Danksharding, призначену для масштабування мережі шляхом створення нового типу транзакцій для великих масивів двійкових даних (BLOB). Очікується, що це приблизно в 10 разів знизить розмір комісій для L2-рішень на базі технології Rollups.

Наразі розробники Ethereum успішно реалізували хардфорк Dencun (Deneb-Cancun) у другій тестовій мережі екосистеми — Sepolia.

«З Sepolia завершено. Вибачте за оновлення без пригод», — зазначив Теренс Цао.

SEC висунула звинувачення криптокредитору TradeStation Crypto

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) висунула звинувачення проти компанії TradeStation Crypto.

«Компанія не зареєструвала пропозицію і продаж продукту криптокредитування, який дозволяв американським інвесторам вносити або купувати криптоактиви на рахунок TradeStation в обмін на обіцянку компанії виплачувати відсотки», — йдеться в заяві Комісії.

У повідомленні також сказано, що TradeStation рекламувала свою послугу як спосіб заробити відсотки до інвестицій та «змусити ваші криптоактиви працювати на вас». За даними SEC, фірма мала повну свободу дій щодо того, як розпоряджатися активами, щоб отримати дохід для виплати коштів інвесторам.

Згідно з заявою SEC, 30 червня 2022 року TradeStation добровільно припинила пропонувати свій продукт. Раніше у компанії повідомили, що 22 лютого 2024 року мають намір припинити пропозицію всіх послуг, що пов’язані з криптовалютами.

TradeStation не визнала і не заперечила висновків агентства, але погодилися погасити штраф у розмірі $1,5 млн. Крім того, компанія виплатить ще $1,5 млн, щоб врегулювати аналогічні звинувачення з боку державних регуляторів.