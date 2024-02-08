Британія продовжить безмитну торгівлю з Україною до 2029 року

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Скасування тарифів

Британія скасувала тарифи на всю свою торгівлю з Україною після початку повномасштабного вторгнення рф два роки тому, і раніше вони домовилися, що ця домовленість триватиме до березня 2024 року.

Британське міністерство бізнесу і торгівлі заявило, що безмитна торгівля буде продовжена на всі товари на п'ять років, за винятком яєць і м'яса птиці, які будуть продовжені на два роки, і що британські фірми також отримають вигоду від скасування тарифів для експорту в Україну.

«Ця угода забезпечує вкрай необхідну довгострокову економічну підтримку Україні, її бізнесу та народу, що має вирішальне значення для її відновлення», — сказав молодший міністр торгівлі Грег Хендс, додавши, що підтримка Британії триватиме «стільки, скільки буде потрібно».

Британія підтримує військові зусилля України, надаючи зброю та допомогу, а також сприятливі торговельні умови, включаючи нову угоду про цифрову торгівлю.