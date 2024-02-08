Минулої доби українські захисники ліквідували ще 910 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 392 380 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
8 лютого 2024, 8:10
Втрати ворога за 7 лютого: 910 російських окупантів, 11 танків, 31 ракета та 1 гелікоптер
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Втрати ворога
- особового складу — близько 392380 (+910) осіб / persons,
- танків — 6383 (+11) од,
- бойових броньованих машин — 11899 (+20) од,
- артилерійських систем — 9411 (+24) од,
- РСЗВ — 980 (+0) од,
- засоби ППО — 666 (+1) од,
- літаків — 332 (+0) од,
- гелікоптерів — 325 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7191 (+14),
- крилаті ракети — 1880 (+31),
- кораблі /катери — 24 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 12513 (+27) од,
- спеціальна техніка — 1505 (+8).
Джерело: Мінфін
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