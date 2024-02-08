Інфляція в ОЕСР у грудні прискорилася вперше за чотири місяці

Споживчі ціни у країнах, що входять до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), у грудні 2023 року збільшились на 6% у річному вираженні.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Як змінилася інфляція

У листопаді, згідно з переглянутими даними, інфляція становила 5,8%. Таким чином вона прискорилася вперше за чотири місяці.

Вартість енергоносіїв в ОЕСР у грудні зменшилася на 2,3% після падіння на 5% у попередній місяць. Зниження було відзначено за підсумками восьмого місяця поспіль, зазначається у повідомленні ОЕСР.

Ціни на продукти харчування зросли на 6,7% після підйому на 7,1% у листопаді.

Споживчі ціни без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (базова інфляція) позаминулого місяця збільшилися на 6,7%, тоді як у листопаді їх зростання становило 6,8%.

Інфляція у державах G7

Інфляція у державах G7 прискорилася у грудні до 3,2% із 3,1% місяцем раніше. У країнах G20 ціни збільшились на 6,5% проти 5,8% у листопаді.

Зростання цін у єврозоні (індекс HICP) у грудні склало 2,9% порівняно з 2,4% у попередній місяць. При цьому темпи підвищення показника без урахування цін на продукти та енергоносії сповільнилися до 3,4% із 3,6%.

За підсумками 2023 року середня інфляція в ОЕСР склала 6,9%, знизившись із 9,5% у попередньому році. Тим часом базова інфляція прискорилася до максимуму з 1990 року та досягла 7% проти 6,7% у 2022 році.

Нагадаємо

Створена 1961 року ОЕСР одна із провідних економічних організацій світу, що включає 38 держав.

Нині до неї входять Австралія, Австрія, Бельгія, Великобританія, Угорщина, Німеччина, Греція,Данія, Ізраїль, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Колумбія, Коста-Ріка, Латвія, Литва, Люксембург, Мексика, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Португалія, Словаччина, Словенія, США, Туреччина, Фінляндія, Франція, Чехія, Чилі, Швейцарія, Швеція, Естонія, Південна Корея та Японія. Штаб-квартира ОЕСР знаходиться у Парижі.