Фондовий ринок США зріс, Dow Jones та S&P 500 оновили рекорди

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
8 лютого 2024, 9:18

Фондовий ринок США зріс, Dow Jones та S&P 500 оновили рекорди

Американські фондові індекси завершили торги в середу у плюсі, Dow Jones Industrial Average та S&P 500 оновили рекордні максимуми.

Американські фондові індекси завершили торги в середу у плюсі, Dow Jones Industrial Average та S&P 500 оновили рекордні максимуми.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЩо вплинуло на ринокТрейдери оцінювали корпоративні звіти та заяви представників Федеральної резервної системи.
Фото:depositphotos

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що вплинуло на ринок

Трейдери оцінювали корпоративні звіти та заяви представників Федеральної резервної системи.

Новий член ради керуючих ФРС Адріана Куглер заявила в ході виступу в Брукінгському інституті, що американському ЦБ потрібно буде знижувати ставку, якщо інфляція в США продовжуватиме послаблюватися. Вона не стала коментувати можливі терміни пом'якшення політики ФРС, наголосивши, що це залежатиме від темпів уповільнення інфляції.

Глава Федерального резервного банку Річмонда Томас Баркін заявив в інтерв'ю Market Watch, що вважає гарною ідеєю не поспішати зі зниженням ставки з огляду на високу невизначеність в економіці.

На запитання, скільки разів Федрезерв може зменшити ставку цього року, Баркін не дав чіткої відповіді. «Я не фокусуюсь на тому, яким буде шлях руху ставки. Я фокусуюсь на економіці», — сказав він.

Наразі трейдери оцінюють ймовірність збереження американським ЦБ базової процентної ставки на поточному рівні 5,25−5,5% річних на березневому засіданні 80,5%, зазначає Market Watch. Шанси на те, що ставку буде знижено принаймні на 25 базисних пунктів у травні, оцінюються ринком у 66,1%, за даними CME FedWatch.

Читайте також: Безпечні гавані банків США стали пасткою: чи врятують їх від нових банкрутств

Статдані, опубліковані в середу, показали збільшення дефіциту балансу зовнішньої торгівлі США у грудні на 0,5% щодо попереднього місяця — до $62,2 млрд. Показник збігся з очікуваннями аналітиків, опитаних Trading Economics.

У листопаді, згідно з переглянутими даними, негативне сальдо торговельного балансу становило $61,9 млрд, а не $63,2 млрд, як було оголошено раніше, повідомило міністерство торгівлі США.

Реакція акцій

Вартість акцій Ford Motor Co. підскочила на 6,1% за підсумками торгів. Американський автовиробник завершив четвертий квартал 2023 року з чистим збитком, але скоригований прибуток і виторг перевершили очікування експертів.

Папери мережі ресторанів Chipotle Mexican Grill подорожчали на 7,2% завдяки сильнішій, ніж очікувалося, звітності компанії за минулий квартал.

Вартість акцій Snap Inc. звалилася на 34,6%. Виручка власника програми Snapchat в четвертому кварталі виявилася слабкішою за прогнози ринку. Крім того, Snap заявила, що очікує негативну скориговану EBITDA у першому кварталі.

Вартість акцій Uber Technologies Inc. збільшилась на 0,3%. Uber наростив чистий прибуток у четвертому кварталі у 2,4 рази, виручку — на 15%. Результати компанії, а також її прогнози на поточний квартал виявилися кращими за очікування ринку.

Читайте також: Підсумки року на світовому ринку облігацій

ADR Alibaba Group Holding втратили у ціні 5,9%. Китайський інтернет-гігант у третьому фінансовому кварталі різко скоротив чистий прибуток і трохи збільшив виручку, при цьому скоригований прибуток виявився гіршим за очікування аналітиків, а виручка збіглася з прогнозами.

Рада директорів Alibaba схвалила збільшення програми викупу акцій на $25 млрд, до $35,3 млрд, ця програма діятиме до березня 2027 року.

Акції New York Community Bancorp Inc. зросли на 6,7% після 22% обвалу за підсумками попередньої сесії. Рейтингова агенція Moody's знизила рейтинг регіонального банку відразу на два щаблі, до рівня спекулятивної категорії «Ba2», залишивши його на перегляді з можливістю подальшого погіршення.

Папери New York Community Bancorp подешевшали на 60% з моменту публікації банком 31 січня несподівано слабкої квартальної звітності та зниження дивідендів. Тоді фінінститут, орієнтований на кредитування проєктів комерційної нерухомості, повідомив про вищі, ніж очікувалося, втрати по кредитах.

У середу керівництво банку спробувало заспокоїти інвесторів, заявивши, що має в своєму розпорядженні достатній обсяг ліквідності.

Вартість акцій CVS Health Corp. піднялася на 3,1%. Компанія, якій належить мережа аптек і страховик Aetna, зафіксувала 12% зниження чистого прибутку в четвертому кварталі 2023 року і 12% зростання виручки. Скоригований прибуток і виручка компанії перевершили прогнози ринку. Однак CVS погіршила прогноз прибутку без урахування разових факторів на 2024 рік, відзначивши зростання медичних витрат.

Індекс Dow Jones Industrial Average за даними на закриття ринку в середу, зріс на 156 пунктів (0,4%) і склав 38677,36 пункту.

Standard & Poor's 500 піднявся на 40,83 пунктів (0,82%) — до 4995,06 пунктів.

Nasdaq Composite збільшився на 147,65 пунктів (0,95%) і склав 15756,64 пунктів.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає veritas69 и 10 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами