Фондовий ринок США зріс, Dow Jones та S&P 500 оновили рекорди

Американські фондові індекси завершили торги в середу у плюсі, Dow Jones Industrial Average та S&P 500 оновили рекордні максимуми.

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Що вплинуло на ринок

Трейдери оцінювали корпоративні звіти та заяви представників Федеральної резервної системи.

Новий член ради керуючих ФРС Адріана Куглер заявила в ході виступу в Брукінгському інституті, що американському ЦБ потрібно буде знижувати ставку, якщо інфляція в США продовжуватиме послаблюватися. Вона не стала коментувати можливі терміни пом'якшення політики ФРС, наголосивши, що це залежатиме від темпів уповільнення інфляції.

Глава Федерального резервного банку Річмонда Томас Баркін заявив в інтерв'ю Market Watch, що вважає гарною ідеєю не поспішати зі зниженням ставки з огляду на високу невизначеність в економіці.

На запитання, скільки разів Федрезерв може зменшити ставку цього року, Баркін не дав чіткої відповіді. «Я не фокусуюсь на тому, яким буде шлях руху ставки. Я фокусуюсь на економіці», — сказав він.

Наразі трейдери оцінюють ймовірність збереження американським ЦБ базової процентної ставки на поточному рівні 5,25−5,5% річних на березневому засіданні 80,5%, зазначає Market Watch. Шанси на те, що ставку буде знижено принаймні на 25 базисних пунктів у травні, оцінюються ринком у 66,1%, за даними CME FedWatch.

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Статдані, опубліковані в середу, показали збільшення дефіциту балансу зовнішньої торгівлі США у грудні на 0,5% щодо попереднього місяця — до $62,2 млрд. Показник збігся з очікуваннями аналітиків, опитаних Trading Economics.

У листопаді, згідно з переглянутими даними, негативне сальдо торговельного балансу становило $61,9 млрд, а не $63,2 млрд, як було оголошено раніше, повідомило міністерство торгівлі США.

Реакція акцій

Вартість акцій Ford Motor Co. підскочила на 6,1% за підсумками торгів. Американський автовиробник завершив четвертий квартал 2023 року з чистим збитком, але скоригований прибуток і виторг перевершили очікування експертів.

Папери мережі ресторанів Chipotle Mexican Grill подорожчали на 7,2% завдяки сильнішій, ніж очікувалося, звітності компанії за минулий квартал.

Вартість акцій Snap Inc. звалилася на 34,6%. Виручка власника програми Snapchat в четвертому кварталі виявилася слабкішою за прогнози ринку. Крім того, Snap заявила, що очікує негативну скориговану EBITDA у першому кварталі.

Вартість акцій Uber Technologies Inc. збільшилась на 0,3%. Uber наростив чистий прибуток у четвертому кварталі у 2,4 рази, виручку — на 15%. Результати компанії, а також її прогнози на поточний квартал виявилися кращими за очікування ринку.

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ADR Alibaba Group Holding втратили у ціні 5,9%. Китайський інтернет-гігант у третьому фінансовому кварталі різко скоротив чистий прибуток і трохи збільшив виручку, при цьому скоригований прибуток виявився гіршим за очікування аналітиків, а виручка збіглася з прогнозами.

Рада директорів Alibaba схвалила збільшення програми викупу акцій на $25 млрд, до $35,3 млрд, ця програма діятиме до березня 2027 року.

Акції New York Community Bancorp Inc. зросли на 6,7% після 22% обвалу за підсумками попередньої сесії. Рейтингова агенція Moody's знизила рейтинг регіонального банку відразу на два щаблі, до рівня спекулятивної категорії «Ba2», залишивши його на перегляді з можливістю подальшого погіршення.

Папери New York Community Bancorp подешевшали на 60% з моменту публікації банком 31 січня несподівано слабкої квартальної звітності та зниження дивідендів. Тоді фінінститут, орієнтований на кредитування проєктів комерційної нерухомості, повідомив про вищі, ніж очікувалося, втрати по кредитах.

У середу керівництво банку спробувало заспокоїти інвесторів, заявивши, що має в своєму розпорядженні достатній обсяг ліквідності.

Вартість акцій CVS Health Corp. піднялася на 3,1%. Компанія, якій належить мережа аптек і страховик Aetna, зафіксувала 12% зниження чистого прибутку в четвертому кварталі 2023 року і 12% зростання виручки. Скоригований прибуток і виручка компанії перевершили прогнози ринку. Однак CVS погіршила прогноз прибутку без урахування разових факторів на 2024 рік, відзначивши зростання медичних витрат.

Індекс Dow Jones Industrial Average за даними на закриття ринку в середу, зріс на 156 пунктів (0,4%) і склав 38677,36 пункту.

Standard & Poor's 500 піднявся на 40,83 пунктів (0,82%) — до 4995,06 пунктів.

Nasdaq Composite збільшився на 147,65 пунктів (0,95%) і склав 15756,64 пунктів.