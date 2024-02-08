ІТ-компанія з українським корінням Ciklum купує американську Infogen

Глобальна аутсорсингова ІТ-компанія з українським корінням Ciklum оголосила про придбання Infogen — американського розробника цифрових рішень. Про це пресслужба компанії повідомила AIN.UA.

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Що відомо

Завдяки цій угоді Ciklum планує прискорити свій розвиток на ринку Північної Америки, посилити експертизу в розробці провідних цифрових продуктів, а також розширити свою географічну присутність.

Зараз у Ciklum понад 4000 розробників та фахівців, команда Infogen — близько 350 людей.

Infogen, яка має свою основну базу на заході США, принесе у Ciklum досвід розробки рішень для роздрібної торгівлі та фінансової індустрії. Зокрема, технології віртуальної (VR) та доповненої (AR) реальності.

Ця угода є частиною стратегічного плану розвитку Ciklum, який передбачає подальше посилення їхньої ролі на глобальному ринку цифрових інновацій.

Ciklum є одним з найбільших ІТ-бізнесів України за виторгом.