Глобальна аутсорсингова ІТ-компанія з українським корінням Ciklum оголосила про придбання Infogen — американського розробника цифрових рішень. Про це пресслужба компанії повідомила AIN.UA.
ІТ-компанія з українським корінням Ciklum купує американську Infogen
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Що відомо
Завдяки цій угоді Ciklum планує прискорити свій розвиток на ринку Північної Америки, посилити експертизу в розробці провідних цифрових продуктів, а також розширити свою географічну присутність.
Зараз у Ciklum понад 4000 розробників та фахівців, команда Infogen — близько 350 людей.
Infogen, яка має свою основну базу на заході США, принесе у Ciklum досвід розробки рішень для роздрібної торгівлі та фінансової індустрії. Зокрема, технології віртуальної (VR) та доповненої (AR) реальності.
Ця угода є частиною стратегічного плану розвитку Ciklum, який передбачає подальше посилення їхньої ролі на глобальному ринку цифрових інновацій.
Ciklum є одним з найбільших ІТ-бізнесів України за виторгом.
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