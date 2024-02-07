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7 лютого 2024, 18:33

Частка непрацюючих кредитів у банках за 2023 рік скоротилася до 37,4%

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі на 1 січня 2024 року становила 37,4%, що на 0,8 відсоткових пункта нижче показника на 1 січня 2023 року. Обсяг непрацюючих кредитів за рік скоротився на 9,7 млрд грн — до 422,4 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі на 1 січня 2024 року становила 37,4%, що на 0,8 відсоткових пункта нижче показника на 1 січня 2023 року.
Фото: НБУ

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Причини скорочення частки NPL

За словами регулятора, ключовий фактор скорочення частки NPL — зростання кредитного портфеля, адже кредитування триває в умовах повномасштабної війни.

У 2023 році завдяки поліпшенню попиту на гривневі кредити з огляду на відновлення бізнес-активності портфель чистих корпоративних кредитів зростав сім місяців поспіль, у тому числі поза межами державних програм. Зростають роздрібні незабезпечені споживчі та іпотечні позики.

Інші причини скорочення частки непрацюючих кредитів — реструктуризація та подальше відновлення обслуговування проблемної заборгованості корпоративними клієнтами, що відбулося переважно в державних банках, а також списання непрацюючих кредитів фізичним особам.

«Попри активну роботу банків із врегулювання непрацюючих кредитів, їхня частка залишається досить високою. Вагомою причиною цього є повномасштабна війна, яка зумовила нову хвилю дефолтів клієнтів», — йдеться в повідомленні Нацбанку.

Зокрема згідно із дослідженням НБУ, у жовтні 2023 року «воєнні» непрацюючі кредити бізнесу становили 31% їхнього загального обсягу. У роздрібному портфелі за час війни накопичилася понад половина теперішнього обсягу непрацюючих кредитів.

«Банки належно оцінюють кредитний ризик та своєчасно визнають проблемну заборгованість. Це вчергове підтвердила оцінка стійкості, що завершилася 2023 року», — додав регулятор.

За даними аналізу, більшість «воєнних» NPL не по’вязані безпосередньо з окупацією або руйнуванням, тож ці позичальники зможуть поновити обслуговування позик з подальшим відновленням економіки.

Крім того, фінустанови активно працюють із проблемними активами, передусім проводять реструктуризації. За даними опитування, банки реструктурували 73 млрд грн, або понад 89% «воєнних» непрацюючих кредитів.

Кредити боржників, основні активи яких втрачені чи розташовані на окупованих територіях або в зоні бойових дій, зарезервовані більше ніж на 77%.

Нагадаємо

До повномасштабного вторгнення росії в Україну частка непрацюючих кредитів (NPL) в українських банках стало скорочувалася з 2018 року (з 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року).

Джерело: Мінфін
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