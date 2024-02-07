До закриття міжбанку курс долара впав на 1 копійку у купівлі та на 2 копійки у продажу. Євро впало на 2 копійки у продажу й не змінилось у купівлі.
7 лютого 2024, 17:24
Курс валют на вечір 7 лютого: долар та євро падають на міжбанку
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Відкриття 7 лютого
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Закриття 7 лютого
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Зміни
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37,59/37,62
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37,58/37,60
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1 / 2
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40,49/40,52
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40,49/40,50
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0/2
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,60−38,05 грн. Євро купують за 40,60 грн, а продають за 41,30 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 41,10−41,25, євро — 37,95−38,05 грн.
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Джерело: Мінфін
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