Курс валют на вечір 7 лютого: долар та євро падають на міжбанку

До закриття міжбанку курс долара впав на 1 копійку у купівлі та на 2 копійки у продажу. Євро впало на 2 копійки у продажу й не змінилось у купівлі.

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Валюта Відкриття 7 лютого Закриття 7 лютого Зміни долар 37,59/37,62 37,58/37,60 1 / 2 євро 40,49/40,52 40,49/40,50 0/2

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,60−38,05 грн. Євро купують за 40,60 грн, а продають за 41,30 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 41,10−41,25, євро — 37,95−38,05 грн.

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