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7 лютого 2024, 19:13

В Україні минулого року вивели із тіньової зайнятості понад 210 тисяч працівників

Завдяки заходам, проведеним Держпраці з метою зменшення рівня тіньової зайнятості, у 2023 році понад 210 тисяч осіб, які працювали без оформлення трудових відносин, були офіційно працевлаштовані. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Завдяки заходам, проведеним Держпраці з метою зменшення рівня тіньової зайнятості, у 2023 році понад 210 тисяч осіб, які працювали без оформлення трудових відносин, були офіційно працевлаштовані.
Фото: pixabay.com

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«Фінансування видатків на захист нашої країни ми здійснюємо виключно за рахунок податків та зборів, які збираємо, зокрема й податків з праці. Кожен бізнес, який працює „вбілу“, кожен з офіційно працевлаштованих українців через сплачені податки допомагає нашим захисникам і захисницям боронити країну», — зазначила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

В Міністерстві економіки нагадали, що з червня 2023 року Держпраці надано можливість здійснення позапланових перевірок роботодавців впродовж дії воєнного стану щодо дотримання законодавства у сфері охорони праці.

За цей час служба провела 269 позапланових перевірок, під час яких виявлено 3935 порушень трудового законодавства. За результатами перевірок суб'єктам господарювання було видано 279 приписів щодо усунення порушень.

Також інспектори Держпраці провели 92 заходи контролю з питань оформлення трудових відносин.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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TAN72
TAN72
7 лютого 2024, 20:16
#
Скоро миллионы уйдут в тень😂
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