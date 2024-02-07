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7 лютого 2024, 17:04

Укрзалізниця запустила онлайн-сервіс претензійного повернення квитків

Укрзалізниця запустила послугу претензійного повернення квитків онлайн. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Укрзалізниця запустила послугу претензійного повернення квитків онлайн.
Фото: пресслужба Укрзалізниці

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«Відтепер щоб оформити претензійне повернення квитків (тобто коли повернення в режимі онлайн вже закрите або апріорі недоступне), не обовʼязково заповняти паперову заяву. Укрзалізниця цифровізувала процес, тож тепер достатньо оформити електронну версію заяви», — йдеться у повідомленні.

Для цього треба

  • перейти за посиланням;
  • обрати вкладку «Претензійне повернення квитків»;
  • заповнити електронний бланк заяви, дотримуючись інструкцій на сайті;
  • підписати заяву за допомогою «Дія.Підпис»;
  • дочекатись результатів розгляду заяви.

«Час розгляду заяви залишається незмінним, а оформити її відтепер можна з будь-якої точки світу — достатньо мати „Дія.Підпис“ та стабільний інтернет-звʼязок», — заявили в Укрзалізниці.

У яких випадках можна оформити претензійне повернення квитків

Оформлення претензійного повернення квитків можливе виключно за наявності відповідних відміток на квитках у таких випадках:

  • якщо пасажир не використав квиток через хворобу або нещасний випадок та повертає квитки пізніше, ніж за годину після відправлення поїзда;
  • якщо пасажир проїхав тільки частину дороги, не використавши квиток повністю;
  • якщо пасажир повертає невикористані квитки, сплачені банківською карткою в касі, з формуванням акту про повернення;
  • якщо пасажир повертає невикористані квитки, придбані в Україні, але здані за кордоном;
  • якщо пасажир повертає групове замовлення (повністю або частково);
  • якщо пасажир повертає квитки за поїздку, скасовану з вини залізниці;
  • якщо пасажир був переведений у вагон нижчої категорії, ніж зазначено в його квитку, і прагне отримати різницю у вартості квитка.

«Ми ще допрацьовуємо сервіс, тож повернення паперових квитків, придбаних у касі, стане доступним пізніше», — додали у компанії.

Джерело: Мінфін
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