Алішер Усманов програв суд щодо зняття санкцій ЄС

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Що відомо

У своєму рішенні додати його до списку в березні 2022 року, невдовзі після того, як росія вторглася в Україну, ЄС описав Усманова як людину, яка має «особливо тісні звʼязки» з президентом росії володимиром путіним.

«Він активно підтримував політику російського уряду щодо дестабілізації України», — йдеться у рішенні ЄС про санкції.

Європейський суд також відхилив аналогічну апеляцію колишнього першого віцепремʼєра росії Ігоря Шувалова на список санкцій.

ЄС охарактеризував його такого, що «підтримує дії та політику, які підривають територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України».