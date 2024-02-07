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7 лютого 2024, 15:06

Прага виділила на інтеграцію українців понад $840 тисяч

Мерія чеської столиці підтримала інтеграцію українців ще на 20 мільйонів чеських крон (понад $840 тисяч). Рада празького магістрату на засіданні в понеділок прийняла рішення оголосити Програму підтримки діяльності з інтеграції іноземців у столиці на 2024 рік. Про це повідомляє ProUkrainu.cz.

Мерія чеської столиці підтримала інтеграцію українців ще на 20 мільйонів чеських крон (понад $840 тисяч).
Фото: pixabay.com

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Різноманітні програми підтримки біженців з України загалом спрямовані на покращення умов для інтеграції груп іноземців, які проживають у Празі, у тому числі через їхню освіту.

Водночас вони спрямовані на підтримку спілкування між іноземцями та жителями Праги. Також на підтримку культурної, мистецької, соціальної та освітньої діяльності організацій або покращення спільного співіснування.

«Мені приємно, що ми можемо власними ресурсами забезпечити значну частину порядку денного українських біженців на території Праги. З початку російського вторгнення в Україну ми співпрацюємо з професійним некомерційним сектором.

Він допомагає нам пом’якшити наслідки їхнього тимчасового перебування. Завдяки цим фінансовим ресурсам ми можемо продовжувати нашу діяльність у сфері адаптації, інтеграції та соціальної згуртованості, які є ключовими в цьому напрямку", — пояснив заступник мера Праги Їржі Поспішіл, який відповідає за сферу культури.

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Нещодавно затверджена програма інтеграції іноземців має на меті підтримку діяльності, пов’язаної з адаптацією українських біженців у кількох конкретних сферах.

Зокрема, це стосується соціальної сфери, сфери житла (житло та супутні послуги на місцях), послуг на місцях та міжкультурної роботи, сфери психічного здоров’я та підвищення обізнаності цільової групи.

Заявку на отримання ґранту можуть подати неприбуткові організації та інші організації, і вона буде доступна на веб-сайті praha.eu. Кінцевий термін подання заявки — з 8 по 13 березня 2024 року.

Джерело: Мінфін
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