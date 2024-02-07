За 2023 рік майнери використали стільки ж енергії, скільки вся Австралія

Для вирішення найскладніших криптографічних головоломок з метою додавання нових токенів до блокчейну, використовуються великі та потужні комп'ютери, що споживають іноді стільки ж електроенергії, скільки споживає ціла країна, пише Business Insider.

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Енергія

Так, у 2023 році криптомайнери у всьому світі використовували стільки ж електроенергії, скільки вся Австралія. В одних лише США майнінг займає від 0,6% до 2,3% потреби країни у електроенергії.

Тому вимога Управління енергетичної інформації США — EIA — зводиться до того, щоб низка найбільших майнерів криптовалют повідомляла подробиці про використання ними енергії.

Згідно зі звітом EIA, глобальне використання електроенергії під час майнінгу криптовалют становить від 0,2% до 0,9% світового попиту на електроенергію. Левова частка майнінгу криптовалют посідає біткоїн.

Особливу критику викликає той факт, що майнінг біткоїнів споживає в 7 разів більше енергії, ніж Google — близько 91 терават-години, і обсяг майнінгу тільки зростає, що посилює навантаження на електромережі в періоди пікового попиту, підвищує ціни на електроенергію, а також збільшує викиди вуглекислого газу (CO2) у повітря.