Німецька SAP закриє російським клієнтам доступ до своїх хмарних сервісів

Найбільший у світі постачальник додатків для бізнесу — німецька компанія SAP закриє російським клієнтам доступ до своїх хмарних сервісів з 20 березня 2024 року. Таке повідомлення користувачі рішень SAP у росії отримали від російської «дочки» компанії САП СНД, пише РБК з посиланням на копію листа.

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Що відомо

У ньому клієнтів SAP попросили до вказаної дати вивантажити дані з хмари, щоб уникнути втрати інформації. Також САП СНД висловила готовність «без зволікання провести переговори щодо дострокового припинення договору на хмарні послуги».

Німецька компанія надавала російському бізнесу системи управління ресурсами підприємства (ERP), взаємин із клієнтами (CRM), ланцюжками поставок (SCM) та ін. До початку війни в Україні рішення SAP у росії використовували державні та фінансові організації, компанії із сектору торгівлі, логістики, промисловості та ін.

Загалом у SAP у росії було близько 1,5 тис. клієнтів, включаючи такі великі компанії, як РЖД, «Аерофлот», Сбєрбанк, ВТБ, Альфа-банк, X5 Group, «М.Відео-Ельдорадо», майже всі нафтогазові, хімічні та металургійні компанії.

Через війну в Україні SAP перестала укладати нові контракти на продаж послуг та продуктів у росії, а також припинила підтримку клієнтів, включених до списків санкцій США та ЄС.

У вересні минулого року компанія попередила російських клієнтів, що залишилися, що до 31 грудня 2023 року відключить їх від підтримки софту. Досі у силі залишалося лише використання хмарних сервісів.