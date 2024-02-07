​За 2023 рік Visa заблокувала шахрайські трансакції на $40 млрд

Visa заявила , що за минулий рік заблокувала рекордну кількість ймовірних шахрайських операцій, пише Bloomberg.

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Значний бум платежів припав на святкові дні — у грудні кількість заблокованих трансакцій у США зросла більш ніж на 450% у порівнянні з 2022 роком.

Загалом за 2023 рік Visa заблокувала транзакції на суму $40 млрд. Це майже вдвічі більше у 2022 році, коли цей показник складав $23 млрд.

У Visa зазначають, що тенденції у галузі безпеки за останні кілька років показують, що природа шахрайства та кіберзлочинності постійно змінюється. Зокрема зростання шахрайства повʼязана зі збільшенням частки безготівкових платежів.

Зі свого боку, платіжний гігант вживає ряд захотів та пропонує рішення, спрямовані на боротьбу з шахрайством: використання машинного навчання для аналізу транзакцій та виявлення фродових схем, надання послуг з токенізації та шифрування платіжних даних, а також впровадження біометричної автентифікації.