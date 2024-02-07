Nvidia використовує ШІ для швидшого створення чіпів

Компанія Nvidia розробила систему штучного інтелекту, відому як ChipNeMo, яка спрямована на прискорення виробництва своїх графічних процесорів. Про це повідомляє Business Insider.

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Розробка чіпів — трудомісткий процес. У створенні чіпа зазвичай бере участь близько 1000 людей, і кожна людина повинна розуміти, як різні частини процесу проектування працюють разом.

І тут на допомогу приходить ChipNeMo. Система штучного інтелекту працює на основі великої мовної моделі — побудованої на основі Llama 2 від Meta — яку, за словами компанії, вона навчила на власних даних.

Своєю чергою, функція чат-бота ChipNeMo здатна відповідати на запити, пов’язані з дизайном чіпів, наприклад питання про архітектуру графічного процесора та створення коду дизайну чіпа.

Поки що досягнення здаються багатообіцяючими. З моменту презентації ChipNeMo в жовтні минулого року Nvidia виявила, що система штучного інтелекту була корисною для навчання молодших інженерів проектувати чіпи та підсумовування нотатків для 100 різних команд.

ШІ стимулює ринок

Зусилля Nvidia збільшити виробництво чіпів відбуваються в той момент, коли компанії прагнуть отримати у свої руки дуже бажані чіпи компанії, щоб вийти вперед у війнах ШІ.

Компанія Meta, яка минулого року випустила такі продукти штучного інтелекту, як велика мовна модель Llama 2 і розумні окуляри Ray-Ban на основі штучного інтелекту, має намір накопичити 600 000 графічних процесорів до кінця 2024 року.

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Nvidia — не єдина організація, яка намагається використовувати ШІ для прискорення етапу проектування напівпровідників.

У липні минулого року компанія Google DeepMind створила систему штучного інтелекту, яка, за словами WSJ, може пришвидшити процес розробки її останньої ітерації власних чіпів.

Кілька місяців потому Synopsys, програмний гігант, запустив інструмент штучного інтелекту, призначений для підвищення продуктивності серед розробників мікросхем.

Такі університети, як Університет Нью-Йорка, також проводять дослідження того, як генеративний ШІ можна розгорнути для швидшого проектування чіпів.

Зростання акцій Nvidia

Прагнення створити найкращі продукти штучного інтелекту, схоже, є хорошим знаком для Nvidia. У понеділок акції гіганта мікросхем виросли на 4% до рекордного рівня, і аналітики Goldman Sachs очікують, що зростання продовжиться в першій половині 2025 року.