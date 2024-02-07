Nvidia використовує ШІ для швидшого створення чіпів

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
7 лютого 2024, 12:32

Nvidia використовує ШІ для швидшого створення чіпів

Компанія Nvidia розробила систему штучного інтелекту, відому як ChipNeMo, яка спрямована на прискорення виробництва своїх графічних процесорів. Про це повідомляє Business Insider.

Компанія Nvidia розробила систему штучного інтелекту, відому як ChipNeMo, яка спрямована на прискорення виробництва своїх графічних процесорів.
Фото: pixabay.com

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Розробка чіпів — трудомісткий процес. У створенні чіпа зазвичай бере участь близько 1000 людей, і кожна людина повинна розуміти, як різні частини процесу проектування працюють разом.

І тут на допомогу приходить ChipNeMo. Система штучного інтелекту працює на основі великої мовної моделі — побудованої на основі Llama 2 від Meta — яку, за словами компанії, вона навчила на власних даних.

Своєю чергою, функція чат-бота ChipNeMo здатна відповідати на запити, пов’язані з дизайном чіпів, наприклад питання про архітектуру графічного процесора та створення коду дизайну чіпа.

Поки що досягнення здаються багатообіцяючими. З моменту презентації ChipNeMo в жовтні минулого року Nvidia виявила, що система штучного інтелекту була корисною для навчання молодших інженерів проектувати чіпи та підсумовування нотатків для 100 різних команд.

ШІ стимулює ринок

Зусилля Nvidia збільшити виробництво чіпів відбуваються в той момент, коли компанії прагнуть отримати у свої руки дуже бажані чіпи компанії, щоб вийти вперед у війнах ШІ.

Компанія Meta, яка минулого року випустила такі продукти штучного інтелекту, як велика мовна модель Llama 2 і розумні окуляри Ray-Ban на основі штучного інтелекту, має намір накопичити 600 000 графічних процесорів до кінця 2024 року.

Читайте також: Nvidia планує побудувати в Японії екосистему штучного інтелекту

Nvidia — не єдина організація, яка намагається використовувати ШІ для прискорення етапу проектування напівпровідників.

У липні минулого року компанія Google DeepMind створила систему штучного інтелекту, яка, за словами WSJ, може пришвидшити процес розробки її останньої ітерації власних чіпів.

Кілька місяців потому Synopsys, програмний гігант, запустив інструмент штучного інтелекту, призначений для підвищення продуктивності серед розробників мікросхем.

Такі університети, як Університет Нью-Йорка, також проводять дослідження того, як генеративний ШІ можна розгорнути для швидшого проектування чіпів.

Зростання акцій Nvidia

Прагнення створити найкращі продукти штучного інтелекту, схоже, є хорошим знаком для Nvidia. У понеділок акції гіганта мікросхем виросли на 4% до рекордного рівня, і аналітики Goldman Sachs очікують, що зростання продовжиться в першій половині 2025 року.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
preyvanamor
preyvanamor
7 лютого 2024, 12:52
#
І що? карти від цього дешевшими не стануть, а виростуть в ціні!! кому тоді такий «прогрес» потрібен? я хз…
+
0
Злий Інвестор
Злий Інвестор
7 лютого 2024, 13:25
#
Теж мені новина. Міліони розробників по всьому світу використовують LLM для покращення продуктивності своєї роботи.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами