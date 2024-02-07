Австрія відмовила Україні в екстрадиції ексглави НБУ Кирила Шевченка — ЗМІ

4 жовтня 2022 року Кирило Шевченко подав у відставку Голова Нацбанку подав у відставку з посади голови НБУ «з причин, повʼязаних зі здоровʼям». Президент схвалив це рішення.

Уже 6 жовтня НАБУ повідомило про підозру Голові НБУ Кирилу Шевченку повідомили про підозру. Справа стосується його роботи в Укргазбанку. Справа стосується періоду, коли він був головою правління Укргазбанку. Ідеться про схему виведення 206 мільйонів гривень протягом 2014—2019 років. Цього ж дня Верховна Рада звільнила Шевченка з посади голови Нацбанку.

24 жовтня того року Шевченка оголосили в розшук НАБУ оголосило в розшук ексголову Нацбанку Кирила Шевченка, а 8 грудня його заочно заарештували. За даними журналістів, Шевченко перебував у Відні.