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7 лютого 2024, 12:10

Австрія відмовила Україні в екстрадиції ексглави НБУ Кирила Шевченка — ЗМІ

Австрійські суди відхилили запит української влади про екстрадицію колишнього голови правління Національного банку Кирила Шевченка. Про це повідомляє австрійське видання Der Standard.

Австрійські суди відхилили запит української влади про екстрадицію колишнього голови правління Національного банку Кирила Шевченка.

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Що відомо

Шевченко просить політичного притулку, заявляючи про політичне переслідування з боку Офісу президента.

У коментарі виданню колишній голова НБУ назвав відкриту проти нього справу НАБУ «класичним політичним переслідуванням». Причиною справи проти нього він назвав свою безкомпромісність на посаді голови Нацбанку та відмову проводити емісію гривні та знизити облікову ставку у перший рік війни.

НАБУ відмовилося від коментарів австрійському виданню.

Нагадаємо

4 жовтня 2022 року Кирило Шевченко подав у відставку Голова Нацбанку подав у відставку з посади голови НБУ «з причин, повʼязаних зі здоровʼям». Президент схвалив це рішення.

Уже 6 жовтня НАБУ повідомило про підозру Голові НБУ Кирилу Шевченку повідомили про підозру. Справа стосується його роботи в Укргазбанку. Справа стосується періоду, коли він був головою правління Укргазбанку. Ідеться про схему виведення 206 мільйонів гривень протягом 2014—2019 років. Цього ж дня Верховна Рада звільнила Шевченка з посади голови Нацбанку.

24 жовтня того року Шевченка оголосили в розшук НАБУ оголосило в розшук ексголову Нацбанку Кирила Шевченка, а 8 грудня його заочно заарештували. За даними журналістів, Шевченко перебував у Відні.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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Criptor82
Criptor82
7 лютого 2024, 13:10
#
Жертва репресій:)
+
0
Serge55
Serge55
7 лютого 2024, 14:19
#
«Не корысти ради, а токма во исполнение воли жены.» Отец Федор и Бендер Задунайский отдыхают.
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