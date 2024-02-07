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7 лютого 2024, 11:00

Від початку повномасштабної війни борги українців зросли до 1,4 млн. Топ причин

1,4 млн боргів накопичили українці від початку повномасштабної війни за даними ЄРБ. Серед боргів у реєстрі наразі найбільше стягнень на користь держави, адмінправопорушень та штрафів за ПДР. Про це йдеться у повідомленні Опендатабот.

1,4 млн боргів накопичили українці від початку повномасштабної війни за даними ЄРБ.
Фото:depositphotos

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Зростання боргів

На 1,4 мільйона заборгованостей виріс Єдиний реєстр боржників від початку повномасштабної війни. Для порівняння, лише за 2021 рік до Реєстру додалось 1,5 млн записів. Переважна більшість нових боргів — 1,2 млн або 80% — з'явилися минулоріч.

За що українці заборгували за час повномасштабної війни

Найбільше зросла кількість боргів по штрафах за адміністративні правопорушення та за несплату комунальних послуг — на 38% та 30% відповідно. Для порівняння, кількість боргів за комуналку зросла у півтора рази за 2021 рік.

У сфері стягнень на користь держави кількість заборгованостей майже не змінилась: 1,95 млн боргів. У перший рік великої війни їх кількість впала на 300 тисяч, але вже за 2023 сягла колишнього рівня.

На чверть побільшало заборгованостей за штрафи через порушення ПДР. Варто зазначити, що переважна більшість — а саме ⅔ цих боргів — додалися до реєстру у 2022 році. А от у категорії «Стягнення коштів» боргів поменшало на 27,5% — на противагу 2021 року, коли кількість таких заборгованостей зросла майже у півтори рази.

На 4,5% за два роки побільшало боржників по аліментах. Для порівняння, за 2021 рік їх кількість зросла на 4,7%.

Варто зазначити, що від 24 лютого 2022 року у реєстрі з’явилася категорія «Документ, що не підпадає під згадані категорії». До неї можуть входити борги з інших розділів.

Загалом наразі 8,91 мільйона боргів зафіксовано в Єдиному реєстрі боржників. Від початку повномасштабної війни перелік збільшився на 1,4 млн нових боргів.

Джерело: Мінфін
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