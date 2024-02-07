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7 лютого 2024, 11:25

Збій у мережі Solana та запуск стейблкоїна у польському місті: що нового на крипторинку

Головне на ринку криптовалют.

Головне на ринку криптовалют.
Фото: pixabay.com

SEC перенесла рішення щодо спотового Ethereum-ETF від Invesco і Galaxy

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) відклала ухвалення рішення за заявкою на спотовий ETF на основі Ethereum від Invesco і Galaxy.

Раніше агентство вже переносило дату розгляду кількох фондів. Цього разу відомство також повідомило про «порушення розгляду» про збір додаткової інформації від громадськості про лістинг інвестиційних продуктів.

«Порушення розгляду наразі є доцільним з огляду на правові та політичні проблеми, що виникають у зв’язку з пропонованою зміною правил… Це не означає, що Комісія дійшла до якихось висновків щодо будь-якого з порушених питань», — йдеться в заяві SEC.

Згідно з документами, коментарі щодо Ethereum-ETF від Invesco і Galaxy мають бути подані протягом 21 дня, а період спростувань триватиме 35 діб.

За словами біржового аналітика Bloomberg Джеймса Сейффарта, рішення регулятора було «100% очікуваним».

«Єдина дата, яка має значення для спотових ETH-ETF наразі — 23 травня. Це крайній термін за заявкою VanEck», — заявив експерт.

У мережі Solana стався збій

Вчора, 6 лютого, команда Solana повідомила про проблеми в роботі мережі.

«Інженери екосистеми розслідують перебої в роботі бета-версії мейннету. Ми повідомлятимемо про всі зміни в міру надходження інформації», — заявили в компанії.

Один із валідаторів Solana Laine додав, що в мережі спостерігалося зниження продуктивності. Виробництво нових блоків було зупинено.

Пізніше валідатор Laine повідомив про перезапуск кластера й оновлення програмного забезпечення до v.1.17.20.

Керівництво Haru Invest заарештували за розкрадання $826 мільйонів

У Південній Кореї заарештували трьох керівників криптовалютної інвестиційної платформи Haru Invest. Про це повідомляє The Block.

Прокурори Південного округу Сеула звинуватили затриманих у розкраданні цифрових активів на суму близько 1,1 трлн корейських вон ($826 млн) у приблизно 16 000 користувачів.

Платформа імовірно інвестувала більшу частину клієнтських коштів через одну людину. У компанії запевняли, що управління депозитами здійснюється за допомогою «безризикових методів розподіленого інвестування». Фірма пропонувала користувачам продукту Earn Plus прибутковість до 12% річних.

Правоохоронці почали розслідування щодо Haru Invest і криптолендингової компанії Delio, яка співпрацювала з нею, після того, як обидві фірми в червні 2023 року призупинили виведення коштів. Керівництво платформи послалося на проблеми у сервісного партнера.

Слідом Haru Invest подала заяву на B&S Holdings. У компанії стверджували, що консигнаційний партнер вводив в оману неправдивими звітами, втративши понад $260 млн унаслідок краху FTX.

У січні прокуратура видала ордер на арешт власника B&S Holdings.

«Під час розслідування ми ретельно з’ясуємо справжню природу передбачуваного злочину, водночас роблячи все можливе, щоб відшкодувати збитки та повернути злочинні доходи», — заявили правоохоронці.

У польському місті запустили стейблкоїн

У польському місті Мінськ Мазовецький запустили стейблкоїн під назвою MinsCoin. Про це повідомляє Blockworks.

У заяві сказано, що актив був створений у партнерстві з платформою UrbanChange і призначений для оплати продуктів.

«MinsCoin запропонує людям новий спосіб взаємодії з місцевими підприємствами та громадськими проєктами. Цифрова валюта може дати уявлення про те, як подібні технології можуть вплинути на соціальну взаємодію, економічну участь і солідарність спільноти», — йдеться в повідомленні.

Співзасновник UrbanChange Майкл Мазур повідомив Blockworks, що на початку MinsCoin підтримуватимуть 10 підприємств. Він додав, що згодом валюту прийматимуть ще більше організацій.

«Ми будуємо інноваційний блокчейн-хаб у Мінську Мазовецькому», — заявив мер міста Марцін Якубовський.

Джерело: Мінфін
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