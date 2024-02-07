Курс валют на 7 лютого: Євро в банках подешевшало на 10 копійок

У середу, 7 лютого, на готівковому ринку курс долара не змінився у купівлі та додав 2 копійки у продажу. Євро втратив 10 копійок у купівлі та 10 копійок у продажу.

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Валютний ринок

В обмінниках долар додав 3 копійки у купівлі та не змінився у продажу. Курс євро додав 1 копійку у купівлі та не змінився у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,55−38,07 грн. Євро купують за 40,50 грн, а продають за 41,30 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,00−38,05, євро — 41,11−41,25 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 37,59−37,62 грн/$. Торги євро проходять на рівні 40,49−40,52 грн/євро.

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