Минулої доби українські захисники ліквідували ще 890 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 391 470 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
7 лютого 2024, 8:11
Втрати ворога за 6 лютого: 890 російських окупантів та 7 танків
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Втрати ворога
- особового складу — близько 391470 (+890) осіб,
- танків — 6372 (+7) од,
- бойових броньованих машин — 11879 (+22) од,
- артилерійських систем — 9387 (+20) од,
- РСЗВ — 980 (+1) од,
- засоби ППО — 665 (+0) од,
- літаків — 332 (+0) од,
- гелікоптерів - 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7177 (+4),
- крилаті ракети — 1849 (+1),
- кораблі /катери — 24 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 12486 (+33) од,
- спеціальна техніка — 1497 (+1).
Джерело: Мінфін
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