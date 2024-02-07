Перший в історії США криптобанк офіційно залишив ринок криптовалют

Американський Vast Bank, який став першим банком США із сертифікатом Федеральної корпорації зі страхування вкладів (FDIC), заявив про припинення операцій із цифровими активами. Про це пише Bankingdive.

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Що відомо

Адміністрація кредитно-фінансової установи повідомила клієнтів, що найближчим часом їхні криптовалютні рахунки будуть анульовані, а цифрові активи продані.

При цьому Vast Bank не збирається приймати заявки та обробляти трансакції на переведення криптоактивів на іншу платформу кастодіального зберігання чи торгову цифрову платформу.

Згідно з заявою банку, криптовалютні активи будуть переведені в готівку, а виручена від продажу сума передана власникам за допомогою касового чека.

Раніше Vast Bank відключив і видалив свою програму для мобільного банкінгу, що дозволяє здійснювати криптовалютні трансакції. У Vast Bank пояснюють рішення тиском Управління валютного контролю США (OCC).

Відповідно до розпорядження регулятора фінансового ринку Vast Bank зобов'язаний досягти в найближчі 60 днів коефіцієнта загального капіталу не менше 13% і коефіцієнта левериджу не менше 10%. Станом на 31 грудня 2023 загальний коефіцієнт капіталу Vast Bank становив 4,75%, а коефіцієнт левериджу 2,46%.

Vast Bank запустив свої крипто-банківські послуги у 2021 році та дозволяв клієнтам вільно зберігати та обмінювати цифрові активи.