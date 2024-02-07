росія почала міняти нафту на індійські банани

Російська влада запускає «бананову схему», щоб вирішити проблему торговельного дисбалансу з Індією, яка в 11 разів збільшила закупівлю нафти в росії після початку війни, але потоку товарів у відповідь на російський ринок так не запустила, пише Moscowtimes.

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У січні з Індії до росії вирушила перша партія бананів. У відомстві наголосили, що рішення відкрити російський ринок для індійських бананів було ухвалено після довгих переговорів і обсяги постачання нарощуватимуться.

«Наступне постачання заплановано до кінця лютого», — повідомили в россільгоспнагляді, додавши, що в росії не має обмежень на ввезення плодоовочевої продукції з Індії, а місцеві фермери також зацікавлені в експорті манго, ананасів, папайї та гуави.



Індія є найбільшим у світі виробником бананів: торік у країні, за даними ФАО, виростили 33 млн тонн цих фруктів. росія ж головний світовий банановий імпортер, на якого припадає п'ята частина всіх закупівель у світі.



Індійські банани замінять на російському ринку еквадорські: на початку лютого россільгоспнагляд заборонив їхній імпорт, виявивши в кількох партіях багатоїдну муху-горбатку. Рішення було ухвалено після того, як уряд Еквадору оголосив про передачу США радянської зброї для подальшого відправлення в Україну.



Банани повинні залатати «дірку» в російсько-індійському торговому балансі і, можливо, вирішити проблему рупій, що зависли в Індії, обсяг яких, за даними Reuters, може досягати $39 млрд. Йдеться про гроші, якими індійські НПЗ оплачували російську нафту, підкорившись вимогам проводити угоди у національних валютах. Однак вивести рупію з Індії виявилося неможливо: це забороняє місцеве валютне регулювання.

З кінця 2022 року російські чиновники домагалися від Індії поставок у відповідь до росії, щоб накопичені рупії можна було витратити. Індійському уряду було запропоновано експортувати в росії техніку: поршні, масляні насоси, котушки запалювання, бампери, обладнання для текстильної промисловості, а також нитки та фарби та майже 200 товарів для металургії. Але зрушити процес із мертвої точки так і не вдалося.



На піку — влітку 2023 року — Індія закуповувала понад 2 млн барелів російської нафти щодня. До початку 2024 року постачання різко скоротилося — до 1,2 млн барелів на день. При цьому 14 танкерів із нафтою сорту Sokol Індія відмовилася приймати у своїх портах після того, як США ввели санкції проти «тіньового флоту» кремля.