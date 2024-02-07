Кабмін затвердив новий порядок перерахунку плати за комуналку

Кабінет Міністрів затвердив Порядок здійснення перерахунку вартості комунальних послуг із постачання тепла, води та вивозу сміття. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

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Про що мова

«Це чіткий алгоритм, який ґрунтується на принципі „плати за те, що отримав“. Для нас важливо, щоб надані комунальні послуги були якісними та відповідали заявленим стандартам. Люди мають бачити, що вони платять за реально надані послуги», — написав Шмигаль.

Документ визначає механізм та умови здійснення перерахунку вартості послуг з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами за період їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості.

Порядок встановлює кількісні та якісні характеристики надання комунальних послуг, що враховуються при перерахунку вартості таких послуг у разі їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості.

Також визначено особливості здійснення перерахунку вартості комунальних послуг залежно від виду договору, укладеного між виконавцем та споживачем, та умов нарахування плати за ці комунальні послуги, а також визначено умови, за яких перерахунок не проводиться.

При цьому встановлено, що Порядок не застосовуватиметься на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ.