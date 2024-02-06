«Власна справа»: учасники програми отримають мікрогранти ще на 62 мільйони

264 українці визнані переможцями першої у 2024 році хвилі грантової програми «Власна справа» та отримають від держави 62 млн гривень на старт або розширення бізнесу. Загалом від старту програми її переможцями стали 13 700 українців. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

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«Завдяки цим грантам з’явились тисячі нових підприємств, діючі компанії масштабують свій бізнес, збільшуючи обсяги виробництва та опановуючи нові напрямки діяльності. Окрім того, отримувачі грантів створять понад 30 тисяч нових робочих місць», — зазначила Тетяна Бережна.

Серед отримувачів мікрогрантів першої хвилі 64% жінок і 36% чоловіків. 76% з них мають вищу освіту.

Найбільше грантоотримувачів із:

Рівненської області (22 особи),

Одеської області (18 осіб),

Київської області (17 осіб).

міста Києва (29 осіб).

Переважна більшість грантоотримувачів планують витратити кошти мікрогранту на придбання обладнання, необхідного для ведення бізнесу.

Найпопулярнішими сферами, в яких працюватимуть переможці першої хвилі, є:

оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів — 91 особа;

тимчасове розміщування й організація харчування — 42 особи;

переробна промисловість — 35 осіб.

Нагадаємо

За грантовою програмою «Власна справа» українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тис. грн. Кошти можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення.

Отримати мікрогрант може як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності. Обов'язковою умовою надання коштів є створення 1−2 робочих місць залежно від суми гранту.