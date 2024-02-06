Курс валют на вечір 6 лютого: євро знову впало на міжбанку

До закриття міжбанку курс долара зріс на 1 копійку у купівлі та у продажу. Євро впало на 5 копійок у купівлі та на 4 копійки у продажу.

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Валюта Відкриття 6 лютого Закриття 6 лютого Зміни долар 37,58/37,61 37,59/37,62 1/1 євро 40,42/40,44 40,37/40,40 5/4

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,55−38,05 грн. Євро купують за 40,60 грн, а продають за 41,40 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,97−38,05, євро — 41,10−41,25 грн.

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