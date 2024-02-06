До закриття міжбанку курс долара зріс на 1 копійку у купівлі та у продажу. Євро впало на 5 копійок у купівлі та на 4 копійки у продажу.
6 лютого 2024, 17:24
Курс валют на вечір 6 лютого: євро знову впало на міжбанку
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Відкриття 6 лютого
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Закриття 6 лютого
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Зміни
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37,58/37,61
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37,59/37,62
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1/1
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40,42/40,44
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40,37/40,40
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5/4
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,55−38,05 грн. Євро купують за 40,60 грн, а продають за 41,40 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,97−38,05, євро — 41,10−41,25 грн.
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Джерело: Мінфін
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