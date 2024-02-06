Рада спростила оформлення землі під забудову підприємствами і складами

Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку зміни цільового призначення земельних ділянок для залучення інвестицій з метою швидкої відбудови України». Про це повідомляє перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

Законом пропонується на час воєнного стану та п'ять років після його завершення встановити спрощений порядок зміни цільового призначення земельних ділянок на територіях за межами населених пунктів, у разі якщо стосовно таких територій відсутня затверджена містобудівна документація на місцевому рівні.

Спрощений порядок не поширюватиметься на землі, віднесені до категорій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, землі історико-культурного призначення, водного фонду, рекреаційного, лісогосподарського призначення.

Що передбачає ухвалений законопроєкт

Спрощений порядок зміни цільового призначення ділянок діятиме для розміщення таких об'єктів:

промислові та складські будівлі;

нежитлові сільськогосподарські будівлі;

трубопроводи, лінії електронних комунікаційних мереж та електропередачі (крім магістральних нафтопроводів та газопроводів);

комплексні споруди промислових об'єктів (крім підприємств, пов'язаних з ядерною енергетикою; сміттєспалювальних заводів та атомних станцій).

Зміну цільового призначення земельних ділянок для таких об'єктів дозволять здійснювати за рішенням власника такої ділянки шляхом подання заяви.

Зміна цільового призначення земельних ділянок в таких випадках здійснюватиметься:

за рішенням власника земельної ділянки шляхом подання ним заяви про внесення відомостей про змінене цільове призначення земельної ділянки до Державного земельного кадастру;

без розроблення документації із землеустрою;

на підставі мотивованого висновку органу містобудування та архітектури про дотримання обмежень у використанні земель, який є особливим видом містобудівних умов та обмежень.

Автори законопроєкту вважають, що його ухвалення сприятиме відновленню економіки України під час дії воєнного стану та після закінчення воєнних дій шляхом залучення приватних вітчизняних та іноземних інвестицій для швидкої реалізації проектів будівництва об'єктів промисловості.