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6 лютого 2024, 16:38

Інвесткомпанія Blackstone планує придбати L'Occitane International

Американська інвесткомпанія Blackstone розглядає можливість придбати виробника косметики L'Occitane International, пише Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з обговореннями.

Американська інвесткомпанія Blackstone розглядає можливість придбати виробника косметики L'Occitane International, пише Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з обговореннями.► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиЩо відомоBlackstone вивчає можливість подати заявку на придбання L'Occitane, стверджують співрозмовники.
Фото:depositphotos

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що відомо

Blackstone вивчає можливість подати заявку на придбання L'Occitane, стверджують співрозмовники. Також інвесткомпанія розглядає варіант викупити L'Occitane спільно з головою ради директорів виробника косметики Рейнольдом Гейгером (стан $2,4 млрд за рейтингом Forbes Real-Time), повідомляють співрозмовники Bloomberg. Він контролює компанію, якій належить понад 70% L'Occitane International.

Обговорення поки що на ранній стадії, немає впевненості, що вони призведуть до пропозиції, зазначають джерела. За їхніми словами, інтерес до L'Occitane можуть виявити й інші претенденти. Blackstone відмовився від коментарів, L'Occitane не відповів на запит Bloomberg.

доларів ($3,58).

Нагадаємо

У серпні 2023 року Bloomberg писав, що Гейгер вів переговори про угоду з викупу акцій L'Occitane, що торгуються, і виведення компанії з біржі в Гонконгу. Тоді джерела стверджували, що всю компанію можна оцінити в $6,5 млрд. Один із співрозмовників Bloomberg повідомляв, що Гейгер обговорював з радниками можливе повторне розміщення акцій L'Occitane в 2024 році на біржі в Європі.

IPO L'Occitane International у 2010 році залучило $787 млн. Вартість акцій компанії досягла піку у 2022 році, перевищивши ціну розміщення більш ніж удвічі, але згодом знизилася, зазначає Bloomberg. Капіталізація L'Occitane International на 6 лютого складає 40,926 млрд гонконгських доларів ($5,23 млрд).

Джерело: Мінфін
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