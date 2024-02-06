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6 лютого 2024, 13:11

Група ICU перерахувала 300 млн грн на підтримку України

За два роки повномасштабної війни ICU направила на проєкти допомоги Україні близько 300 млн грн. Крім того, ICU є одним з провідних платників податків на фінансовому ринку України — протягом 2022−2023 років група сплатила понад 330 млн грн податків та зборів до державного бюджету. Про це повідомила пресслужба компанії.

За два роки повномасштабної війни ICU направила на проєкти допомоги Україні близько 300 млн грн.

Одним з найактивніших фінансових донорів у складі групи є банк «Авангард», який направив понад 127 млн грн благодійної допомоги на підтримку України.

Кошти групи ICU були направлені фандрейзинговій платформі United24 та найбільш авторитетним українським благодійним фондам. Завдяки цій підтримці були придбані ліки та медичне обладнання, техніка, евакуаційний транспорт, засоби для ліквідації наслідків російського теракту на Каховській ГЕС, відбудовані школи та укриття в них.

ICU є постійним партнером United24 та крім фінансування проєктів платформи, серед яких благодійний матч Game4Ukraine, збір «Допоможемо рятувальникам» та багато інших, підтримує її операційну діяльність.

На початку повномасштабної війни ICU першою запустила продаж військових облігацій, а з моменту старту продажу військових ОВДП в Дії, кожна друга облігація там була придбана через ICU. Станом на кінець 2023 року портфель клієнтів ICU в ОВДП склав близько 16 млрд грн. Загалом за два роки з початку повномасштабного вторгнення, компанією було укладено угод за ОВДП на суму близько 130 млрд грн.

Довідка.

Група ICU — незалежна інвестиційна група, що надає брокерські послуги, послуги з управління активами та приватним акціонерним капіталом, а також займається венчурними та фінтех-інвестиціями. Географія інтересів групи — ринки, що розвиваються.

В Україні ICU впродовж вже 15 років є найбільшим брокером з торгівлі державними облігаціями. Група також є лідером ринку управління активами та пенсійними заощадженнями. Засновники ICU — Макар Пасенюк і Костянтин Стеценко.

Джерело: Мінфін
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